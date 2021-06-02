К шоумену Денису Дудинскому сегодня утром пришли представители силовых органов. Некоторых соседей при этом просили выступить понятыми, сообщает Onliner.

Со слов жителей дома, в подъезд вошли двое мужчин в гражданской одежде. Позже, в поисках понятых, сообщили: из финансовой милиции, прибыли для проведения каких-то действий к Дудинскому.

Телефоны самого Дениса и его жены пока не отвечают.

В пресс-службе Комитета госконтроля, в структуру которого входит ДФР, изданию Onliner.by ответили, что не располагают информацией по этому поводу. В МВД также сообщили, что пока информации нет.

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