ЕС расширяет санкции, а МИД РФ обещает защищать Минск

Евросоюз готовит санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа» и десятка высокопоставленных чиновников из сферы авиации, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, ограничения Санкции предполагают заморозку их активов и запрет на поездки в ЕС.

Пока санкции находятся в стадии обсуждения, уточняет Reuters. Как ожидается, на встрече 4 июня послы стран ЕС могут предварительно одобрить запрет для белорусских авиакомпаний на полеты и посадку на территории союза. Утвердить эти санкции планируется позднее в июне. Ранее разрешение на полеты «Белавиа» приостановила Великобритания, и страны ЕС намерены сделать то же самое, утверждают собеседники агентства.

Как рассказали источники Reuters, под санкции ЕС подпадут высокопоставленные чиновники из Министерства обороны и транспорта Беларуси, а также сотрудник аэропорта Минска, высокопоставленный чиновник гражданской авиации и несколько представителей ВС страны. Помимо этого в черный список, предполагающий запрет на ведение бизнеса в ЕС, попадает одно госпредприятие из авиационного сектора Беларуси.

Как ожидается, санкции окончательно согласуют к 21 июня, когда запланирована встреча министров иностранных дел стран ЕС.

В ответ МИД РФ пообещал, что Москва будет защищать Минск в случае введения новых санкций, пишет “КоммерсантЪ”.

Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Подход России, по его словам, «заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер».

«Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Беларусь, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Беларуси, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления»,— сказал Биричевский в интервью «РИА Новости».

В части возможных санкций, затрагивающих транзит российского газа, директор департамента МИДа сказал: «Мы не можем реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны, нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать».

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