Белорус Олег Новицкий впервые вышел в открытый космос

Космонавты на МКС впервые в этом году вышли в открытый космос по российской программе, они должны подготовить станцию к прибытию нового модуля.
Россиянин Петр Дубров и уроженец Беларуси Олег Новицкий приступили к выполнению заданий около 9 утра. Весь процесс рассчитан без малого на 7 часов, сообщает Sputnik.by.
За это время нужно выполнить несколько задач. Например, заменить панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля “Заря”.
Также нужно подготовить МКС к отстыковке модуля “Пирс”, отслужившего 20 лет. В июле на его место пристыкуется новый модуль “Наука”, и для этого необходимо убрать все внешние связи “Пирса” со станцией.
Запланирована и установка аппаратуры научных экспериментов “Тест” и “Выносливость”. Ученые хотят изучить влияние космоса на разные микроорганизмы и материалы.
Следить за трансляцией происходящего можно на сайте “Роскосмоса”.
Это уже 55-ый выход россиян в открытый космос, и первый в карьере Новицкого и его напарника. Всего во время экспедиции белорусского космонавта ожидает три подобных испытания.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция. Помимо Олега Новицкого и Петра Дуброва, там находятся американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.
Это уже третья экспедиция российского космонавта белорусского происхождения. Олег Новицкий вошел в состав основного экипажа в качестве командира корабля “Союз МС-18” и командира 65-ой миссии на МКС.
Уроженец Червеня отметит в космосе 50 лет (12 октября). В рамках двух предыдущих экспедиций наш земляк провел в космосе более 340 суток.
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