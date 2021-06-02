«Белавиа» официально прокомментировала незапланированную посадку рейса B2 8284 Хургада-Минск в Краснодаре. Самолет должен был прибыть в Минск в 2:05, однако ушел на запасной аэродром.

В «Белавиа» подтвердили, что решение было принято в связи с обнаружением неисправности в топливной системы.

«Во время выполнения рейса B2 8284 из Хургады в Минск экипаж воздушного судна обнаружил неисправность, связанную с топливной системой. С целью обеспечения безопасности полета было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Краснодаре», — говорится в комментарии авиакомпании.

Для доставки пассажиров в Минск был направлен запасной самолет. На нем в Краснодар также доставлен технический персонал для выяснения причин и устранения неисправности.

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