Председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина покидает пост.

Напомним, что Анастасия Сорокина (кстати, она — племянница известного белорусского гроссмейстера Виктора Купрейчика – Авт.) была избрана на пост председателя Белорусской федерации шахмат 19 мая 2017 года. Кроме того, она является вице-президентом Международной федерации шахмат.

Сорокина была в числе белорусских спортсменов, которые подписали открытое письмо с осуждением фактов фальсификации на президентских выборах 2020 года в Беларуси и насилия в отношении участников уличных протестов.

Осенью 2020 года шахматистка покинула Беларусь и поступила на учебу в один из европейских университетов по специальности «стратегическое управление и коммуникации».

«Я приняла очень важное, но думаю единственное правильное решение на сегодняшний день, — сообщила Анастасия Сорокина. — Я снимаю с себя полномочия председателя Белорусской федерации шахмат. Письмо об этом решении и о созыве внеочередной выборочной конференции было направлено в Попечительский совет Белорусской Федерации шахмат.

На протяжении четырёх лет, коллективом федерации при поддержке Попечительского совета и наших партнеров, был проведен ряд международных и республиканских турниров и чемпионатов. Задуманы и реализованы замечательные социальные и образовательные проекты. В 2018 году Республика Беларусь получила право проведения Всемирной Шахматной Олимпиады 2022 и Кубков мира 2020-2021. К сожалению, в июне 2020 года Правительство Республики Беларусь приняло решение об отказе от проведения данных соревнований.

Это были сложные, но однозначно очень важные и интересные годы в моей жизни. Но иногда жизнь ставит перед выбором».

По словам Анастасии Сорокиной, ее выбор сейчас это «семья и мои близкие люди».

«Как вице-президент ФИДЕ, сейчас я активно задействована в реализации социальных проектов ФИДЕ, таких как шахматы для детей с расстройством аутистического спектра и Шахматы для беженцев, — добавляет она. — На данный момент именно социальные проекты, в которых ты видишь конечный результат и отдачу, придают мне сил и уверенности в том, что все идет в правильном направлении.

Также в сентябре 2020 года я поступила в Магистратуру одного из Европейских Университетов, по специальности Стратегическое управление и коммуникации. Обучение в данном учебном заведение предусматривает стационарное обучение, и после первого года обучения я приняла решение о продолжении учебы в магистратуре, а также возможно в дальнейшем и в аспирантуре данного университета.

Я абсолютно уверена, что мои опыт и новые знания еще обязательно пригодятся моей стране. Моей любимой Беларуси.

Я желаю всем дорогим Беларусам стойкости, веры, мирного и безопасного неба над головой, крепкого здоровья, сил. Берегите себя и своих близких! А Олимпиаду мы еще обязательно проведем! Будем считать, что это отложенная партия…»

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