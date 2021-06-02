Адамкус: «Абсурд и попытка отвлечь внимание»

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус отреагировал на присланную просьбу о правовой помощи к литовским прокурорам опросить его как свидетеля в рамках расследования дела о геноциде жителей Беларуси во время войны, пишет Delfi.

Старший прокурор управления Генпрокуратура Беларуси Эдуард Скурат в среду заявил, что располагает информацией, что В. Адамкус был порученцем Антанаса Импулявичюса, командовавшего подчинявшимся СС батальоном вспомогательной полиции, который во время войны проводил карательные операции на территории Беларуси. Э. Скурат добавил, что следствие проверяет, связан ли В. Адамкус как-нибудь с карательной деятельностью батальона.

Генеральная прокуратура Литвы в среду подтвердила, что получила от Беларуси просьбу о правовой помощи, и утверждает, что ответ на нее даст в установленном правовыми актами порядке. “Просьба общего характера из Генеральной прокуратура Беларуси о сотрудничестве и оказании правовой помощи в расследовании Беларусью уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы войны в Литве получена 10 мая нынешнего года”, – информировала агентство BNS представитель Генпрокуратура Литвы Эляна Мартинонене.

“Никакие более детальные просьбы или другие конкретные данные в этом письме не содержатся”, – сказала она.

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус назвал абсурдом подозрения белорусской правоохраны относительно его причастности к геноциду белорусов.

“Это абсурд”, – сказал Адамкус BNS. – “Я даже не знаю, что такие организации вообще существовали, понятия не имею, что они делали и кто эти люди. Впервые слышу”, – сказал экс-президент.

Он назвал действия белорусских правоохранительных органов “глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу”.

“Думаю, что это никак не желание что-то выяснить, а просто формальная провокация, чтобы вовлечь побольше людей в их внутренние проблемы”, – сказал экс-президент.

По словам белорусского прокурора, есть данные, что в 1944 году Адамкус занимал должность, соответствовавшую должности помощника Антанаса Импулявичюса, командовавшего подчинявшимся СС-батальоном вспомогательной полиции, проводившего во время войны карательные операции на территории Беларуси.

Министерство иностранных дел Литвы ранее назвало заявления Минска о том, что он якобы располагает данными о “геноциде белорусов” со стороны действовавшего в Литве батальона SS – это “жалкие попытки” исказить историю с целью оправдать собственные решения, принятые в тоталитарном духе.

“В последнее время заявления представителей белорусского режима уже не удивляют. Жалкая попытка исказить и политизировать болезненные вопросы истории, как и заявление о попытке организовать перевороты и тому подобное, хотят отвлечь внимание от нарушений прав человека в эти дни в Беларуси, избежать ответственности за ухудшение двухсторонних литовско-белорусских отношений, оправдать собственные решения во внутренней политике в тоталитарном духе”, – отметило в комментарии BNS министерство.

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