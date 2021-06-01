Сегодня в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» открылась XXXI Международная специализированная выставка «Белагро-2021».

Организаторы сообщают, что в этом году “выставка собрала 410 компаний из 16 стран” и на ней представлены новейшие образцы техники, инновационные технологии, а также ИТ-решения для сельского хозяйства.

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Александр Субботин, заместитель Премьер-министра Беларуси на открытии «Белагро», отметил, что сейчас актуальны точное земледелие и интеллектуальное животноводство, по этому символично проводить сельскохозяйственную выставку в Китайско-Белорусском индустриальном парке, где “высокие технологии выходят на первое место”.

Выставка продлится до 5 июня.

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