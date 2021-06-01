В 1975 году в Нобелевской лекции академик Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989) провозгласил, что устойчивый мир, прогресс и права человека неразделимы и нельзя добиться одной из этих целей, пренебрегая другими. Как через призму триады Сахарова видятся процессы, происходящие в мире в XXI веке и конкретно в России, где все три ее элемента поставлены под сомнение? Способно ли человечество ответить на вызовы сегодняшнего дня?

На эти темы дискутировали общественные и политические деятели, ученые, дипломаты и журналисты на международной онлайн-конференции «Тревога и надежды. XXI век», посвященной 100-летию академика Сахарова.

Среди почетных спикеров были Михаил Горбачев – первый и единственный президент СССР (1990–1991), Фрэнсис Фукуяма – философ, политолог, старший научный сотрудник Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права Стэнфордского Университета, Сергей Ковалев – советский диссидент, первый Уполномоченный по правам человека в РФ, Дуня Миятович – комиссар Совета Европы по правам человека, Мэри Робинсон – президент Ирландии (1990–1997), Верховный комиссар ООН по правам человека (1997–2002) – и многие другие Также на конференцию была приглашена Светлана Алексиевич – лауреат Нобелевской премии по литературе, но она не смогла выступить из-за проблем со здоровьем.

Надежды не сбылись

В секции «Страна и мир – Россия XXI века. Какие мировые тренды формирует Россия, и какие мировые процессы влияют на ее развитие» со вступительного слова начал журналист телеканала «Дождь» Михаил Фишман:

«Новейшая история России оказалась драматичной. Надежды той части российского общества, которая хотела видеть свою страну либеральной и демократической, не сбылись. Как и в советское время, сегодня вновь составляются списки политических заключенных.

На протяжении всех последних 30 лет Россия прямо или косвенно вовлечена во множество военных конфликтов. Но в исторической оценке происходящих изменений эксперты расходятся. Одни определяют происходящее как архаизацию и примитивизацию политики и экономики, другие рассматривают российский режим едва не как пионера набирающих силу мировых трендов – популизма, антилиберализма и авторитаризма. Кто-то видит признаки наступления нового «цифрового» тоталитаризма, иные – черты авторитарного застоя и усугубляющейся энтропии.

Хотя влияние России на мировые процессы сегодня заметно меньше, чем во времена СССР, но оно достаточно, чтобы его нельзя было игнорировать. И российские власти стремятся его наращивать».

Затем дискуссию продолжили спикеры.

Что ждет Россию?

«Мы видим, насколько практично и удобно быть авторитарием: не нужно у кого-то спрашивать разрешения, чтобы посадить иностранный гражданский самолет, бросить в тюрьму своего оппонента или аннексировать часть чужой страны, – говорил Рюдигер фон Фрич, посол Германии в России (2014–2019). – Находимся ли мы вообще на пути к авторитаризму? К сожалению, этого нельзя исключать. И Россия служит примером многим другим странам в этом смысле. Главная задача либеральных стран – постараться предотвратить распространение этой тенденции и конфронтации.

Мы видим, насколько опасным может быть разрешение конфликтов между авторитарными странами. Если взять отношения России и Турции, это взлет и падение великой дружбы, которая сменилась конфронтацией. Вопрос в целом: насколько авторитарные страны могут повлиять на мир в завтрашнем дне? И где место России? Россия успешно реализовывает свои интересы, мешая Западу проводить свою политику на Ближнем Востоке. Также Россия создала эффективную машину репрессий, которая влияет и на другие страны. Демократиям трудно противостоять гибридным войнам, потому что они сами не хотят прибегать к таким методам. Но интересно, что российское руководство считает необходимым прибегать к подобным средствам. Что ждет Россию в будущем? По моему мнению, она продолжит далее терять влияние в мире, если не сможет трансформировать свою экономическую модель. Как-никак друзья в Минске и Дамаске требуют подпитки…»

Авторитарные режимы объединяются

Также в ходе конференции высказался Фрэнсис Фукуяма – философ, политолог, старший научный сотрудник Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета:

«Нельзя однозначно сказать, что собой представляет Россия. В отличие от Советского Союза, у которого была четкая универсалистская идеология, связной доктрины, которой она руководствовалась бы, у России нет. И вы видите, как эволюционируют оправдания Владимира Путина, которые он давал по поводу каких-либо своих высказываний. Сначала он говорил, что Россия должна быть частью демократического сообщества, потом говорил, что суверенной демократией… Лично я так и не понял, что он имел в виду, когда говорил о последнем.

Рост в США популистских партий дало Путину возможность сформировать повестку дня. Теперь можно делать заявления о традиционных ценностях и осуждать однополые браки, аборты и прочее. Но это не дает возможности России сформировать свою доктрину. Обращаю также внимание на внешнюю политику России, которая не имеет какой-либо модели, она основана на тактике…

Что касается того, как авторитарная Россия влияет на другие страны с таким же режимом: сейчас тенденция поддерживать такие же государственные устройства, то есть объединяться. Возьмите даже последний случай с посадкой гражданского самолета в Минске… Россия поддержала эти действия».

Ждет ли человечество глобальная война?

Фрэнсис Фукуяма также поделился своими мыслями по поводу того, ждет ли человечество в ближайшее время глобальная война и что будет, если в России исчезнет существующий сейчас политический режим.

«Я считаю, что сейчас конфликтогенность базируется на локальном уровне. У меня есть страшный сценарий: Россия сделает шаг на Донбасс, а Китай – на Тайвань, чтобы инкорпорировать эти территории. Если это произойдет в один момент, то ни у США, ни у ЕС не будет возможности дать эффективный ответ на такого рода действия… Мы думали, что использование военной силы – это плод старой геополитики. Эти риски трансформировались, но никуда не ушли. Если Россия убедится, что США настолько ослаблены, то она будет действовать.

Будущий российский переход к либеральной демократии будет очень трудным. Путин не построил сильных институтов в стране. Даже вопрос преемственности уязвим для этого режим. Если завтра у Путина случится инфаркт, то Конституция вовсе не ограничит борьбу за власть, которая немедленно возникнет внутри элит, которые будут хватать ресурсы под руками… В России нет консолидированной партии, а путинская настоящей не считается. И это очень беспокоит. В России не хватает инфраструктуры для перехода к современной демократии. И это одна из причин, почему надо беспокоиться о том, как в России произойдет передача власти».

Фира РАЗУМОВСКАЯ.

Мысли Андрея Сахарова (1921–1989)

О свободе

«Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода – свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков. Такая тройная свобода мысли – единственная гарантия от заражения народа массовыми мифами, которые в руках коварных лицемеров-демагогов легко превращаются в кровавую диктатуру. Это – единственная гарантия осуществимости научно-демократического подхода к политике, экономике и культуре».

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«Люди должны знать правду и должны иметь возможность беспрепятственно выражать свои мысли. Развращающая ложь, умолчание и лицемерие должны уйти навсегда и бесповоротно из нашей жизни. Только внутренне свободный человек может быть инициативным, как это необходимо обществу».

О человечестве

«Разобщенность человечества угрожает ему гибелью. Цивилизации грозит: всеобщая термоядерная война; катастрофический голод для большей части человечества; оглупление в дурмане «массовой культуры» и в тисках бюрократизированного догматизма; распространение массовых мифов, бросающих целые народы и континенты во власть жестоких и коварных демагогов; гибель и вырождение от непредвидимых результатов быстрых изменений условий существования на планете».

О тирании

«Фашизм в Германии просуществовал 12 лет, сталинизм в СССР – вдвое дольше. При очень многих общих чертах есть и определенные различия. Это – гораздо более изощренный заряд лицемерия и демагогии, опора не на откровенно людоедскую программу, как у Гитлера, а на прогрессивную, научную и популярную среди трудящихся социалистическую идеологию, которая явилась очень удобной ширмой для обмана рабочего класса, для усыпления бдительности интеллигенции и соперников в борьбе за власть, с коварным и внезапным использованием механизма цепной реакции пыток, казней и доносов, с запугиванием и оболваниванием миллионов людей, в большинстве совсем не трусов и не дураков».

Публикация – из № 40 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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