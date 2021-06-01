Степан Латыпов пытался перерезать себе горло в суде

Проходящий по нескольким уголовным делам, связанным с акциями протеста, минчанин Степан Латыпов попытался перерезать себе горло в зале суда, пишет Интерфакс-Запад.

“После перерыва в суде Степан Латыпов попытался перерезать себе горло. Он встал на лавку в клетке, чтобы до него не дотянулись конвоиры, и воткнул себе в горло ручку”, – сообщают правозащитники.

При этом, как утверждают присутствующие, перед попыткой суицида Латыпов заявил, что “ГУБОПиК пообещал, если не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей”.

Степана Латыпова обвиняют в организации и участии в групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти; в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел при исполнении; а также в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Латыпов является жителем “Площади перемен” (район улицы Червякова), которая стала одной из наиболее активных точек Минска после президентских выборов 2020 года. Осенью прошлого года госСМИ сообщали о том, что он подозревается в намерении применить химические препараты против сотрудников правоохранительных органов.

“Площадь перемен” стала печально известна после смерти проживавшего здесь 31-летнего активиста Романа Бондаренко.

Поделиться ссылкой: