Сейчас состояние Степана Латыпова стабильное. Что же произошло в суде?

О том, что состояние Степана Латыпова стабильное сообщает официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

«Он был госпитализирован в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Пациент поступил по экстренным показаниям в 15:30. При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, была произведена обработка раны. На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза», — сообщают в Минздраве.

Что сейчас вменяют Степану Латыпову?

В апреле 2021-го Следственный комитет распространил сообщение о завершении расследования. Там ни слова об отравляющих веществах, но есть другие обвинения, вот какие уголовные статьи предъявляют Степану Латыпову:

ч. 1, 2 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок… );

(Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок… ); ч. 2 ст. 363 (Сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка);

(Сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка); ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Говорится, что в августе Степан Латыпов объединил вокруг себя группу граждан для совместного участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, создал в Telegram-чат, где размещал призывы, организовывал встречи участников группы, нанесение надписей на фасады. Все это создало у граждан протестное настроение, считают следователи. В обвинении в суде припомнили инстаграм и телеграм-канал «Площади перемен», в которых Степан якобы склонял людей к несанкционированным массовым мероприятиям.

Также Латыпову вменяют изготовление символики и сбора денег на нее.

Что касается обвинения в мошенничестве, то как сообщает TUT.BY, в суде прозвучало, что Степан Латыпов «путем обмана завладел принадлежащими 16 юридическим лицам денежными средствами всего в размере 123 тысячи 972 рубля, что является особо крупным размером», пытался завладеть деньгами еще одного юрлица в размере 50 тысяч рублей.

В обвинении называли сельсоветы и районные исполкомы Беларуси, которые заключали с компанией Степана Латыпова договоры на обработку территорий от борщевика. Латыпов, «реализуя единый умысел на завладение чужим имуществом путем обмана», «не намереваясь исполнить принятые на себя обязательства», не сообщал заказчику, что не имеет возможность обработать участки определенным химическим средством (название было плохо слышно в суде), взамен использовал другое.

Также звучало, что в работе Степан Латыпов использовал некое средство, запрещенное к использованию в Беларуси.

Степан Латыпов не признал свою вину ни по одному из зачитанных эпизодов.

Что говорили потерпевшие милиционеры?

В суде в первый день допросили трех потерпевших милиционеров: Василия Рогова, Александра Балыша и Дмитрия Пухло, которые участвовали в задержании Степана Латыпова.

Василий Рогов рассказал, что патрулировал район, когда коммунальные службы попросили помощи.

— Им надо было закрасить некоторые надписи политического характера. Но там был Латыпов и другие люди, они стали к стенке и не давали закрасить надписи, — пояснил Рогов. — Мы запросили помощи у других сотрудников милиции, они прибыли, начали говорить людям, что надо разойтись, но те на законные требования не реагировали.

По словам Рогова, «так получилось, что в центре стоял Латыпов, а всего там было человек 20». Сотрудники попытались «убрать людей от стенки», Латыпова. Когда мужчину положили на землю, люди стали кричать еще больше. Потом приехали сотрудники в оливковой форме, которые понесли Латыпова.

— Когда его несли, он вертелся, махал руками и ногами, были какие-то высказывания вроде «Отпустите, что вы делаете!». Ударил меня ногой в область головы…

Адвокат обратила внимание, что обвинением Латыпову не ставится в вину удар, речь об угрозе применения насилия.

— Так что все-таки было?

— Наверное, все-таки удар был – кепка свернулась на бок.

Позже Василий Рогов пояснит, что уже плохо помнит, как развивались события.

Обвиняемый Степан Латыпов задал вопрос потерпевшему:

— Потерпевший, вы только что сказали, что я ударил вас ногой в лицо. Посмотрите на меня (снял медицинскую маску, показав синяк) — был ли у вас характерный отек на лице после 15 сентября 2020 года, как у меня?

— Нет. Не было.

— Больше нет вопросов.

Еще один патрульный, Александр Балыш, рассказал, что Латыпова пытались сначала «просто сопроводить, но он начал сопротивляться и поэтому понесли». Как точно его несли, не помнит.

— Кто-то за ногу взял, кто-то под руку. Я не могу конкретнее сказать. У нас командная работа, мы не распределяем заранее: ты хватай за то, а я за это.

Балыш говорит, что Латыпову не представлялся, признает, что ему лично обвиняемый не высказывал угроз, в адрес других угроз от него он тоже не слышал.

По поводу возможного удара говорит так:

— Он, максимум, размахивал руками и ногами, мог кого-то зацепить. Но меня конкретно не зацепил. В одном случае я видел, как я считаю, целенаправленный удар ногой в область головы моего коллеги, — сказал Балыш, а через некоторое время добавил. — Точнее, попытку удара.

— Мне был ущерб морального характера. Я выслушал в то время очень много оскорблений от людей… в том числе и от Латыпова, — сказал Балыш.

Но он добавил, что следователю об оскорблениях не сообщал, потому что «в общем-то себя потерпевшим не считает».

Третий потерпевший — милиционер Дмитрий Пухло. Он не видел, чтобы Латыпов хотел кого-то ударить, не слышал оскорблений. Во время допроса в феврале этот потерпевший рассказывал, что Латыпов пытался его ударить, в суде милиционер пояснил: возможно, задержанный вырывался и это было просто движение руки.

Степан Латыпов заявил о давлении силовиков и попытался совершить суицид

В судебном заседании объявили перерыв, после него (в 14.30) свидетелем выступал отец обвиняемого Сергей Латыпов. Он пояснил, что о задержании сына узнал в больнице. По его словам, Степан — «хороший сын, достаточно развитый интеллектуально, с активной позицией в работе и в жизни».

После короткого выступления отца к нему обратился Степан:

— Отец! После свидания ко мне пришел ГУБОП. Пообещал, что если я не признаю вину, у меня будет пресс-хата, уголовные дела против родных и соседей. Пресс-хата у меня была — 51 день. Так что ты готовься.

Пресс-хатой называют невыносимые условия, которые заключенному создают сокамерники.

После этих слов обвиняемый стал на скамью и воткнул ручку в горло.

Как сообщала «Наша Ніва», клетку не смогли открыть сразу, у конвоиров не было ключей. Очевидцы говорили, что Степан потерял сознание, однако когда его несли к машинам скорой помощи, он уже был в сознании.

Мужчину доставили в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии на улице на Семашко.

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