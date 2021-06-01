Степан Латыпов — житель минского «двора перемен», его задержали 15 сентября 2020-го. Сначала гостелеканалы озвучили, якобы мужчина собирался использовать яды против силовиков. Но в окончательном обвинении эта претензия не звучала: Степану предъявили организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, и мошенничество в особо крупном размере, пишет TUT.BY.

Кто такой Степан Латыпов и как его задержали

Степан Латыпов — житель дома на «Площади перемен». 15 сентября 2020 года он вместе с соседями стоял у мурала с «диджеями перемен», который в очередной раз хотели закрасить. Очевидцы рассказывали, что Степан попросил у силовика предъявить документы. Его жестко задержали, куда-то увезли, а потом вернули домой в сопровождении силовиков, в квартире Латыпова прошел обыск.

Долгие месяцы житель «двора перемен» был под стражей в СИЗО № 1 на улице Володарского.

У Степана Латыпова редкая профессия, он арборист, промышленный альпинист — умеет на высоте «лечить» деревья. Известно, что Степан «лечил» деревья в резиденции президента. Коллеги отзываются о нем как о специалисте, каких в Беларуси мало, читал лекции в БГТУ. ИП Латыпова — «Беларбо» — занималось арбористикой и обработкой от борщевика.

О Степане с нежностью отзываются соседи из «двора перемен», они поддерживают задержанного все время заключения.

От «намерения использовать яды» до мошенничества. В чем обвиняют Латыпова?

Сначала из «двора перемен» Степана Латыпова увезли на Окрестина, стало известно, что его задержали в рамках уголовного дела по подозрению по статье 293 УК РБ (Массовые беспорядки). Потом он был под стражей в СИЗО № 1 на улице Володарского.

19 сентября в эфире государственных телеканалов показали странное: в сюжетах утверждалось, что Латыпова подозревают в организации незаконного канала поставки в страну опасных химикатов и намерении использовать отравляющие вещества против силовиков. Эту версию подвергли серьезному сомнению химики.

В октябре 2020-го по делу Латыпова высказывался и тогдашний министр внутренних дел Юрий Караев. Он заявлял, что мужчина замешан в коррупционных преступлениях и «планировал распылить ядохимикаты с какой-нибудь высотки на боевые порядки ОМОНа и внутренних войск».

При этом Караев говорил: «сидел бы он (Латыпов) тихо, может, не привлек к себе внимание».

В апреле 2021-го Следственный комитет распространил сообщение о завершении расследования. Там ни слова об отравляющих веществах, но есть другие обвинения, вот какие уголовные статьи предъявляют Степану Латыпову:

ч. 1, 2 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях);

ч. 2 ст. 363 (Сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка);

ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Говорится, что в августе Степан Латыпов объединил вокруг себя группу граждан для совместного участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, создал в Telegram чат, где размещал призывы, организовывал встречи участников группы, нанесение надписей на фасады. Все это создало у граждан протестное настроение, считают следователи.

Также Латыпову вменяется создание мастерских по изготовлению символики, организацию сбора денег на эту деятельность.

Еще говорят об активном сопротивлении сотрудникам милиции — это касается задержания 15 сентября.

Кроме того, у СК есть претензии к хозяйственной деятельности Латыпова. Ему вменяется завладение средствами на сумму более 123 тысяч рублей 16 юрлиц «под видом осуществления законной деятельности, путем обмана и введения в заблуждение» — с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года.

Следствие считает, что Латыпов сообщал клиентам заведомо ложные сведения об обработке борщевика дорогостоящим и высококачественным средством, но обрабатывал дешевым веществом «с сомнительным качеством».

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