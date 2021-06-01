По оценкам Всемирной организации здравоохранения каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина страдают от гипертонии – состояния, при котором сосуды постоянно испытывают повышенное давление крови, из-за чего серьезно повышается риск различных патологий.

Гипертония стремительно молодеет

Существует устойчивый стереотип, что гипертония – это болезнь пожилых, однако сегодня нередки случаи, когда это заболевание развивается у людей чуть старше 30 лет. Гипертония очень коварна, и пациент может долгие годы чувствовать себя прекрасно и даже не подозревать о проблемах с давлением.

Чем это опасно? Если гипертония развилась в 30–35 лет и в течение последующих 15 лет человек не знал об этом, а значит, и не лечился, то к пенсионному возрасту он придет уже с сердечной недостаточностью или инсультом. Часто такие пациенты погибают, не дожив до пенсии.

Чтобы вовремя обнаружить гипертонию и начать своевременное лечение, достаточно измерять давление хотя бы раз в полгода начиная с 25 лет. Просто обзаведитесь тонометром.

120/80 – не всегда норма

Сегодня пределом нормы верхнего (систолического) давления считается показатель 120 мм ртутного столба. Чем он выше, тем тяжелее сердцу закачивать кровь. Устойчивое превышение давления сигналит о гипертонии.

В недавнем исследовании группа ученых из США и Финляндии проанализировала результаты четырех крупных исследований, в которых представлены данные об измерении артериального давления у более чем 27 тысяч человек. 54% этой выборки составляли женщины.

Ученые определили, что для женщин пороговый показатель нормального верхнего давления был ниже, чем для мужчин, – 110 мм рт.ст. по сравнению с 120 мм рт.столба. Превышение этого уровня было связано с риском развития любой сердечно-сосудистой патологии. Выяснилось также, что женщины имеют более низкий порог артериального давления в отношении риска каждого конкретного сердечно-сосудистого заболевания. Ученые считают, что это открытие должно стать поводом для переосмысления существующих рекомендаций, для того чтобы выработать эффективные меры профилактики и диагностики болезней сердца у пациенток.

Симптомы гипертонии у женщин до 60 лет нередко путают с менопаузой

Последнее время появляется всё больше данных о том, что опасность гипертонии для женщин сильно недооценена. Эксперты Европейского общества кардиологов заявили, что до 50% женщины старшего возраста страдают от повышенного артериального давления, которое врачи нередко списывают на возрастные гормональные факторы и стресс. При этом гипертония у женщин лечится значительно сложнее, чем у мужчин, и представляет угрозу развития опасных состояний, в том числе инсульта и сердечной недостаточности.

Эксперты призвали своих коллег внимательнее относиться к факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, таких как осложнения во время беременности и родов, аутоиммунные состояния и ранний климакс. Например, преэклампсия – мультисистемное патологическое состояние, возникающее во второй половине беременности, – в четыре раза повышает вероятность сердечной недостаточности и удваивает риск инсульта. У женщин с признаками ранней менопаузы до 40 лет чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания, и этот риск повышается с каждым годом на 3%.

Злоупотребление солью – мощный фактор риска

Существует распространенное мнение, что на развитие гипертонии влияют в первую очередь плохая наследственность и продолжительный стресс. Наследственный фактор играет свою роль, это несомненно. Но сама по себе наследственная предрасположенность к артериальной гипертонии не означает, что человек обязательно заболеет. Стресс также часто работает как детонатор, запуская процесс развития гипертонии. Однако даже идеальные условия для жизни не избавляют человека от других серьезных факторов риска.

Один из них – это злоупотребление солью. Мало кто знает, что, даже не подсаливая пищу специально, мы употребляем поваренной соли в три раза больше того количества, которое нам требуется. Избыток натрия в организме способствует задержке воды в кровеносных сосудах. Это увеличивает нагрузку на сердце и сосуды и со временем может приводить к стойкому повышению артериального давления.

Гипертония может обернуться проблемами с памятью и мышлением

В прошлом году бразильские ученые проанализировали данные крупного исследования когнитивных функций, в котором участвовали более 7 тысяч человек. Все добровольцы прошли тесты на память, беглость речи, внимание и концентрацию.

Ученые ожидали, что риск когнитивных нарушений и деменции выше у людей, которые болеют гипертонией дольше. Однако они обнаружили, что ускорение ослабления памяти и ухудшения мышления не зависит от того, в каком возрасте началась гипертония и как долго она протекала. Нарушение когнитивных способностей прогрессировало как у участников в возрасте до 55 лет (в исследовании они были объединены в группу среднего возраста), так и у людей старшего возраста. Кроме того, ухудшение когнитивных способностей встречается у людей с предгипертонией: систолическим давлением от 121 до 139 мм рт.ст. и диастолическим от 81 до 89 мм рт.столба.

Примечательно, что когнитивные способности быстрее ухудшались у людей, которые плохо контролировали гипертонию и давление у которых оставалось высоким. При этом причины плохого контроля варьировались: отсутствие лечения, неэффективное лечение, тяжелые формы болезни.

Поделиться ссылкой: