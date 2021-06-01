Сегодня на наших глазах творится история: Беларусь, молодая независимая страна, отстаивает свое право на суверенное развитие. Расположенная на стыке крупнейших геополитических игроков – Запада и России, Беларусь может оказаться разменной монетой при решении их спорных вопросов. Как говорится, когда паны дерутся – у холопов чубы трещат.

В глобальной экономике в последние годы происходят тектонические сдвиги: энергетические гиганты отодвигаются в сторону цифровыми корпорациями. Межотраслевая конкуренция, характерное явление для рыночной среды, выравнивающая норму прибыли и в целом балансирующая экономику, иногда входит в острую фазу. Еще более сложная ситуация возникает тогда, когда крупнейшие конкурирующие корпорации объединяются с силой своих государств. Завязывается сложный узел экономических и политических противоречий – регионального и даже глобального масштаба.

В прошлом столетии на европейском континенте такие клубки противоречий приводили к мировым войнам, ныне это проявляется в более мягкой гибридной форме. Но суть не меняется: напряжение, возникшее в результате экономического кризиса внутри крупнейших геополитических игроков, канализируется вовне. Чтобы страну и власть не снесло – открываются внешние шлюзы. Так действовал когда-то французский король, провоцируя местных герцогов на захват английских территорий. Таких же методов не чурался и русский царь, перенаправляя недовольство бояр на соседние земли.

Захват территорий сегодня не требует вмешательства военной силы. Массированное движение войск – наземных, воздушных, морских – избыточно. Страна может оказаться во власти других корпораций и других государств с помощью новых гибридных технологий. Пример Беларуси показателен.

Ключевой момент захвата нашей территории – отстранение первого лица от власти в результате дворцового переворота либо всенародных выборов. Дворцовый переворот, импичмент президенту, не известно, кем инициированный в 1996 году, закончился незапланированным результатом. Прошлогодние президентские выборы также были использованы для захвата страны неизвестными силами. Марионеточные фигуры и ближайшие западные посредники не являются бенефициарами и заказчиками нынешней операции.

Навязываемые извне демократические процедуры голосования не соответствуют постсоветской административной экономической модели. Данные процедуры при умелом информационном манипулировании поведения избирателей открывают путь к вершине власти для любого человека, даже простой домохозяйки. Приход к власти некомпетентного и непредсказуемого правителя вызывает обвал активов в стране и скупке их конкурентами.

Понимая проблемы крупнейших внешнеполитических игроков, тем не менее, наше жертвоприношение не разрешит их ситуации. Целесообразнее разобраться внутри себя и в отношениях друг с другом, не перекладывая ответственность на буферное государство.

Людмила ГРЯЗНОВА, экс-депутат Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва, член Объединенной гражданской партии.

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КОММЕНТАРИЙ

Белорусы – не холопы, свою судьбу они определят сами

Читатели «Народной Воли» знают: редакция редко прибегает к комментированию авторских писем. Обычно такое право мы предоставляем известным политическим обозревателям, аналитикам, специалистам той или иной сферы. Приветствуется также, когда дискуссию ведут между собой непосредственно авторы публикаций.

Почему на этот раз нам захотелось самим сказать несколько слов уважаемой Людмиле Грязновой? Во-первых, мы с большим уважением относимся к ней как к давнишнему автору «Народной Воли». Ее многочисленные публикации, касающиеся острейших проблем страны, всегда отличались глубиной мыслей, толерантностью к взглядам оппонентов, конструктивными выводами. Помнится, будучи депутатом Верховного Совета 13-го созыва, она выступила на стороне тех, кто выразил импичмент А.Лукашенко.

Хочется полагать, что Людмила Николаевна если и эволюционизировала за последние годы, то не в сторону от демократии, а по-прежнему верна либеральным принципам. Правда, мы заметили, что она стала смотреть на некоторые вещи как бы с другой колокольни. И это ее право. Но, пользуясь случаем, не можем не возразить ей по определенным позициям. Предлагая редакции напечатать статью «Паны дерутся – у холопов чубы трещат», Л.Грязнова, как нам кажется, уже одним заголовком принизила роль белорусского народа в определении своей судьбы. «Паны» – это россияне и американцы, они дерутся за Беларусь. А мы, «холопы», маленькие люди, что, мол, от нас зависит – ровным счетом ничего.

Такая ваша логика, Людмила Николаевна, считаем, не просто унизительна для миллионов белорусов, а в полном смысле оскорбительна. Статья 3 Конституции гласит: «Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ». И никакие «паны» со стороны не должны посягать на наши священные права, мы, белорусы, должны противостоять любым попыткам сделать нашу страну разменной монетой при решении геополитических проблем.

Людмила Николаевна, как-то странно слышать из ваших уст размышления такого плана: «Ключевой момент захвата нашей территории – отстранение первого лица от власти в результате дворцового переворота либо всенародных выборов». Не понятно, о каком «захвате нашей территории» вообще может идти речь? Как и о «дворцовом перевороте». За все почти 30 лет правления Лукашенко нельзя вспомнить хотя бы один случай, чтобы его так называемые опричники посягнули на его власть или жизнь. Да и практически они не в состоянии пойти на такой шаг, поскольку их вождь меняет, как перчатки при смене погодных сезонов.

Идем, Людмила Николаевна, дальше. Согласитесь, всенародные выборы и проводятся для того, чтобы народ сказал, какой власти он доверяет, отдавая бразды правления. Из вашей статьи выходит, что «паны дерутся», сражаясь за лакомый кусок территории от Бреста до границы с Российской Федерацией. Если бы так примитивно рассуждала какая-нибудь Гладкая из «СБ сегодня», то можно было бы и не обратить внимания. Но вы же, Людмила Николаевна, хорошо знаете, где собака зарыта. Не были бы сфальсифицированы наглым образом результаты президентских выборов – и цивилизованный мир вообще не втягивался бы в наши национальные проблемы. Просто «паны», которых Вы имеете в виду, по-разному смотрят на такое планетарное понятие, как ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. Более десяти месяцев льется у нас кровь, гибнут люди только из-за того, что те, кто пока у власти, не хотят восстанавливать СПРАВЕДЛИВОСТЬ, основанную на принципах демократии. Не это ли является главным в том, что политический кризис привел страну на край пропасти? Не об этом ли нужно писать, Людмила Николаевна? Давайте без «панов» разберемся в своем Отечестве.

Редакция газеты «Народная Воля».

Публикация – из № 40 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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