Мы ждем тебя, коллега!

Вчера суд Московского района приговорил Глафиру Жук к 30 суткам в СИЗО.

Глафира Жук появилась в нашей газете примерно год назад. Молодая девушка только заканчивала второй курс университета. Но студенту факультета журналистки нужна практика, и чем раньше человек начинает писать и печататься, тем лучше. Не все это понимают и упускают время. Глафира понимала и действовала. Ее заметки как внештатного автора всё чаще появлялись под псевдонимом в «Народной Воле». Она росла на глазах, с азартом и усердием выполняла творческие задания. У нее многое получалось. И порой, когда Глафира уходила на сессию, мы чувствовали, что нам уже не хватает ее пера.

А после августа 2020 года, после сфальсифицированных президентских выборов мы увидели, что Глафира Жук еще и зрелый гражданин с твердой позицией. Из этой девочки, конечно, со временем вырастет хороший публицист!

И вот вчера суд Московского района принял решение об административном аресте Глафиры Жук по статье 24.23 – «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Ее отправили в СИЗО на огромный срок – 30 суток! Напомним: десятки тысяч белорусов прошли через эту статью с августа прошлого года.

Конечно, очень печально, что сделано это прямо в день рождения девушки – исполнилось 20 лет… Но жестокая машина репрессий запущена в нашей стране давно, она идет уже на полной скорости. Молох не смотрит на праздники, возраст или заслуги перед родиной – он требует новых жертв. За решетку отправляются все, кто имеет смелость высказывать свое мнение.

Что же послужило поводом для ареста Глафиры Жук?

14 мая она пришла ко Дворцу правосудия, где проходило первое заседание суда Октябрьского района по «делу студентов» – 12 обвиняемых из разных вузов столицы, одной выпускницы Белорусского государственного медицинского университета, а также преподавателя БГУИР, задержанных еще в ноябре и уже более шести месяцев находящихся в СИЗО. Всем им предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

У здания дворца собралось в тот день более 100 человек. Но в зал суда пустили немногих – по два родственника каждого обвиняемого, а также адвокатов. Остальные стояли на улице, в том числе и Глафира Жук. Через некоторое время охрана призвала людей разойтись. Конечно, такая огромная толпа не сразу растеклась от дверей Дворца правосудия, люди уходили постепенно.

Ушла и Глафира Жук – правда, сделав при этом два фото у здания суда и опубликовав их на своей странице в «Фэйсбуке». Третье, юморное, фото своих кроссовок, в которых, собственно, и шагала по грязной земле оттуда. Всё это сейчас прикреплено к делу об административном правонарушении Г.Жук как доказательство ее вины – участия в неразрешенном массовом мероприятии. То, что суд по «делу студентов» был открытым, публичным, не имело, оказывается, никакого значения.

Итак, впереди 30 суток за решеткой. Тяжелое испытание…

Мы надеемся, что Глафира Жук его выдержит. Мы желаем ей мужества! А еще мы уверены, что она обязательно состоится как настоящий журналист-профессионал. Будущей белорусской журналистике очень понадобятся такие кадры.

Мы ждем тебя, коллега!

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