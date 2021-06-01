Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией рассказал о содержимом чемодана, который он взял на встречу с Владимиром Путиным в Сочи.

“Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать”, – цитирует Лукашенко БелТА.

Лукашенко отметил, что его встречу с президентом России в Сочи начали обсуждать с возможного содержимого черного чемодана, который можно было заметить на видеокадрах. В некоторых СМИ эту тему даже вынесли на первые полосы.

По словам Лукашенко, в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами.

“О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина”, – заявил он.

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