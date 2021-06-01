Стало известно, что ОАЭ не будут отменять прямое авиасообщение с Беларусью.

«Flydubai летает в Минск три раза в неделю, и полеты проходят, как запланировано. Мы продолжаем отслеживать ситуацию», – добавили в авиакомпании.

«Белавиа» также продолжает выполнять полеты из Минска в Дубай.

Прямые рейсы открыты с 19 февраля. Можно воспользоваться услугами белорусского перевозчика во вторник, пятницу и воскресенье.

Flydubai – государственная бюджетная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов, маршрутная сеть перевозок состоит из 94 пунктов на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе.

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