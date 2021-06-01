В Генеральную прокуратуру Беларуси пришло множество электронных сообщений относительно задержания Романа Протасевича и Софьи Сапеги.

По поводу многочисленных обращений Генпрокуратура даже вынуждена была дать официальные разъяснения на своем сайте.

«В связи с поступлением в Генпрокуратуру Беларуси многочисленных электронных обращений по вопросам задержания 23.05.2021 белорусскими правоохранительными органами граждан Протасевича Р.Д. и Сапеги С.А. в рамках расследования ранее возбужденных уголовных дел разъясняется, что правом обжалования действий и решений органа, ведущего уголовный процесс, обладают участники уголовного процесса путем подачи жалобы в устной или письменной форме.

Направление таких обращений лицами, не наделенными соответствующим правом, влечет за собой оставление обращений без рассмотрения по существу», – отмечают в Генпрокуратуре.

Протасевич и Сапега были задержаны правоохранительными органами Беларуси после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, на борту которого якобы была заложена бомба. Это привело не только существенному ухудшению отношений Беларуси со всем мировым сообществом, но также к началу сразу нескольких расследований инцидента, в том числе со стороны ICAO.

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