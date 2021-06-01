Беларусь и Россия прорабатывают открытие рейсов в Крым

Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым, заявил Александр Лукашенко. По его словам, эта тема поднималась им на встрече с Владимиром Путиным.

Поводом для обсуждения стало закрытие Украиной своего воздушного пространства для белорусских авиакомпаний. Киев прекратил авиасообщение с Минском после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair.

О проработке открытия рейсов в Крым Лукашенко рассказал на совещании по вопросам сотрудничества с Россией. Он уточнил, что раньше белорусы летали на полуостров через Украину, чтобы «не обострять отношения» с Киевом, пишет “КоммерсантЪ”

“Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: “Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают”,— рассказал Лукашенко.

На уточняющий вопрос журналистов о том, что организация рейсов в Крым будет иметь и «определенный политический подтекст», Александр Лукашенко ответил, что с него и с белорусов «взятки гладки», потому что «эту канитель» с закрытием воздушного пространства «устроила» Украина. Он отметил, что Беларусь не может запретить летать в Крым через Украину.

«А что касается Крыма, вы заметьте: я сказал, что мы проработаем этот вопрос… Это же не мы инициаторы (прекращения авиасообщения с Украиной.— “Ъ”). Я задал вопрос Порошенко (еще он был президентом): “А как мне теперь в Крым попасть?” — “Не вопрос. Я тебя прошу: только через Украину”. Я говорю: “Понял”. Сегодня я бы хотел задать вопрос Зеленскому: а при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов»,— считает Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что в ходе встречи в Сочи не обсуждался вопрос о полетах в Крым белорусской авиакомпании «Белавиа». 30 мая перевозчик заявил, что пока не планирует выполнять полеты на полуостров.

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