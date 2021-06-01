Астрофизики стремятся создать самую большую карту вселенной
Фото: Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian

Спустя 38 лет после создания первой, знаковой карты Вселенной, исследователи стремятся построить самую большую и подробную 3D-карту космического пространства, которая будет достигать 11 миллиардов световых лет.

В 1983 году учёные из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского института (CFA) выпустили карту Вселенной в которой было отображено 2400 галактик. Теперь ученые CFA хотят нанести на карту 30 миллионов планет.

В крупнейшей “поисковой кампании”, еще не нанесенных на карту Вселенной галактик, международная команда исследователей использует Спектроскопический инструмент темной материи (DESI). Наблюдения официально начались 17 мая, в Национальной обсерватории штата Аризона. Миссия продлится пять лет.

Исследуя огромный объем пространства, ученые из сотрудников DESI и CFA — смогут решить множество вопросов в современной космологии: как ранняя вселенная создала  крупномасштабные структуры, как гравитация заставляет материю собирать и формировать галактики, и что может быть движущей силой загадочного ускорения расширения Вселенной?

Ранние карты Вселенной

Астрофизики стремятся создать самую большую карту вселенной
Карта звездного неба. Источник: Youtube / AstroEmpresa

Картографирование Вселенной имеет свою историю в CFA…

В конце 1970-х годов астрофизики-первопроходцы из CFA начали первые систематические изучения Вселенной для картографирования . Возглавили исследования: Марк Дэвис, Джон Хучра и Дейв Латам.

Команда сначала нацелилась на 2400 галактик, измерив их красное смещение — сдвиг длины волны света объекта в космосе, — которое может быть использовано для расчета расстояния от Земли.

Вторая, более обширная карта астрофизиков из CFA Маргарет Геллер и Джона  Хучры, опубликованная на обложке журнала Science в ноябре 1989 года, была новаторской. Она впервые раскрыла космическую “паутину”, показав, что галактики не распределены по пространству равномерно, а разбиты на скопления с обширными пустыми областями пространства между ними.

Примерно в то же время  Маргарет Геллер ввела термин “вселенная мыльных пузырей”, когда, создав ранние карты, они поняли, что эти скопления галактик как-будто сидят на мембранах того, что казалось большими невидимыми пузырями, простирающимися на миллионы световых лет.

Дорога Вперед

Но какие космические силы создают и формируют эти пузыри? Теперь ученые делают вывод о взаимодействии темной материи и темной энергии.

Вот тут DESI может помочь.

Построенный при первичном финансировании Научного Управления Министерства энергетики США, DESI был установлен и в настоящее время эксплуатируется на модернизированном 4-метровом телескопе Николаса У. Мэйолла в Национальной обсерватории Китт-Пик. Прибор позволит ученым изучать красные смещения в беспрецедентных масштабах. Используя 5000 роботизированных оптических волокон, DESI может собирать спектроскопические данные или свет от 5000 галактик одновременно.

Астрофизики стремятся создать самую большую карту вселенной
Телескоп Николаса У. Мэйолла в Национальной обсерватории Китт-Пик

Собирая свет от более чем 30 миллионов галактик, DESI поможет построить подробную 3D-карту Вселенной, которая достигает 11 миллиардов лет. Карта поможет лучше понять силу отталкивания, связанную с темной энергией, которая приводила к экспоненциальному расширению Вселенной в течение миллиардов лет.

По мере поступления данных от DESI команда CFA увидит, как они соотносятся с современными теориями космологической структуры. Он и его коллеги использовали самый быстрый суперкомпьютер в Соединенных Штатах, Саммит в Национальной лаборатории Ок-Риджа, чтобы создать моделирование того, как возникла крупномасштабная кластеризация галактик и какую роль в ней сыграла темная энергия.

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