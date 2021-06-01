Астрофизики стремятся создать самую большую карту вселенной

Спустя 38 лет после создания первой, знаковой карты Вселенной, исследователи стремятся построить самую большую и подробную 3D-карту космического пространства, которая будет достигать 11 миллиардов световых лет.

В 1983 году учёные из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского института (CFA) выпустили карту Вселенной в которой было отображено 2400 галактик. Теперь ученые CFA хотят нанести на карту 30 миллионов планет.

В крупнейшей “поисковой кампании”, еще не нанесенных на карту Вселенной галактик, международная команда исследователей использует Спектроскопический инструмент темной материи (DESI). Наблюдения официально начались 17 мая, в Национальной обсерватории штата Аризона. Миссия продлится пять лет.

Исследуя огромный объем пространства, ученые из сотрудников DESI и CFA — смогут решить множество вопросов в современной космологии: как ранняя вселенная создала крупномасштабные структуры, как гравитация заставляет материю собирать и формировать галактики, и что может быть движущей силой загадочного ускорения расширения Вселенной?

Ранние карты Вселенной

Картографирование Вселенной имеет свою историю в CFA…

В конце 1970-х годов астрофизики-первопроходцы из CFA начали первые систематические изучения Вселенной для картографирования . Возглавили исследования: Марк Дэвис, Джон Хучра и Дейв Латам.

Команда сначала нацелилась на 2400 галактик, измерив их красное смещение — сдвиг длины волны света объекта в космосе, — которое может быть использовано для расчета расстояния от Земли.

Вторая, более обширная карта астрофизиков из CFA Маргарет Геллер и Джона Хучры, опубликованная на обложке журнала Science в ноябре 1989 года, была новаторской. Она впервые раскрыла космическую “паутину”, показав, что галактики не распределены по пространству равномерно, а разбиты на скопления с обширными пустыми областями пространства между ними.

Примерно в то же время Маргарет Геллер ввела термин “вселенная мыльных пузырей”, когда, создав ранние карты, они поняли, что эти скопления галактик как-будто сидят на мембранах того, что казалось большими невидимыми пузырями, простирающимися на миллионы световых лет.

Дорога Вперед

Но какие космические силы создают и формируют эти пузыри? Теперь ученые делают вывод о взаимодействии темной материи и темной энергии.

Вот тут DESI может помочь.

Построенный при первичном финансировании Научного Управления Министерства энергетики США, DESI был установлен и в настоящее время эксплуатируется на модернизированном 4-метровом телескопе Николаса У. Мэйолла в Национальной обсерватории Китт-Пик. Прибор позволит ученым изучать красные смещения в беспрецедентных масштабах. Используя 5000 роботизированных оптических волокон, DESI может собирать спектроскопические данные или свет от 5000 галактик одновременно.

Собирая свет от более чем 30 миллионов галактик, DESI поможет построить подробную 3D-карту Вселенной, которая достигает 11 миллиардов лет. Карта поможет лучше понять силу отталкивания, связанную с темной энергией, которая приводила к экспоненциальному расширению Вселенной в течение миллиардов лет.

По мере поступления данных от DESI команда CFA увидит, как они соотносятся с современными теориями космологической структуры. Он и его коллеги использовали самый быстрый суперкомпьютер в Соединенных Штатах, Саммит в Национальной лаборатории Ок-Риджа, чтобы создать моделирование того, как возникла крупномасштабная кластеризация галактик и какую роль в ней сыграла темная энергия.

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