Министр иностранных дел Владимир Макей дал развёрнутое интервью российскому изданию «Коммерсантъ», в котором поделился своим видением протестов в Беларуси, посадкой самолёта Ryanair и отношением к санкциям.

«То, что произошло в прошлом году, отбросило нас на много лет назад»

— Внешняя политика не может существовать в отрыве от внутренней. То, что произошло в прошлом году, отбросило нас на много лет назад. Было четкое понимание, что надо совершенствовать конституционные процессы, развивать политическую систему, и речь шла и о транзите власти. Если бы не было вот этих уличных протестов, организованных искусственно и извне, атмосфера, в которой развивалась бы наша страна, была бы совершенно иной. Мы говорили об этом с нашими европейскими партнерами до президентских выборов, и они поддерживали такой подход, соглашались, что революция ни к чему хорошему не приведет. Она отбросит наши отношения далеко назад, что и случилось. <…> Но для меня, честно говоря, непонятны действия определенной категории населения, которая получила блага при нынешней власти, позволяющие отдыхать на Мальдивах или на других роскошных курортах, и при этом выходила протестовать против этого «режима». <…> Сорок-пятьдесят тысяч. В общей массе избирателей это не так много.

«Я узнал о посадке самолета и задержании соответствующих лиц из новостей»

— Возможно, кто-то рассматривает это как принудительную посадку самолета. Знаете, я думаю, что очень многие преувеличивают потенциал белорусских спецслужб, но если это так, то, как сказал президент в послании парламенту, хорошо, что белорусские спецслужбы имеют такой уровень. Задержание этих двух граждан произошло уже после того, как они проходили таможенный и пограничный контроль на вылет обратного рейса из Минска после досмотра самолета, – рассказывает в интервью Владимир Макей. – Поэтому здесь нет абсолютно никакой связи. Я думаю, налицо попытки искусственно привязать подобного рода вещи к посадке самолета после получения сообщения о минировании.

«Большой опыт жизни под санкциями»

— Я хочу сразу сказать, что санкции, которые принимаются в отношении Беларуси, в отношении России,— это односторонние санкции отдельных государств или группы государств, которые регулируются их внутренними документами. Захотелось Евросоюзу ввести санкции — они изобрели какой-то правозащитный предлог и вводят санкции в отношении той или иной страны. Это касается и США. Подобного рода меры затрагивают экономику страны и влияют на благополучие граждан. Меня поражают заявления европейских политиков, когда они говорят, что санкции нанесут ущерб власти, но, дескать, мы будем использовать их точечно, чтобы они не повлияли на народ. Санкции в любом случае затрагивают благополучие конкретного человека, это должны понимать все.

Мы очень серьезно относимся к заявлениям о том, что планируется четвертый пакет санкций против ряда чувствительных отраслей нашей экономики. Будем реагировать на эти вещи, чтобы нивелировать санкции. Не могу сейчас говорить, какие это будут меры, но у нас есть большой опыт жизни под санкциями, мы видим, как некоторые страны и сегодня живут под санкциями, взять тот же самый Иран, взять экономическую блокаду Кубы. <…> Они думают, что дальнейшее ухудшение экономической ситуации приведет к тому, что народ выйдет на улицы и сметет нынешнюю власть. Категорически не согласен. Убежден, что сегодня большинство народа сплотится, наоборот, в данной ситуации и будет поддерживать суверенитет, и независимость, и самостоятельность во внешней, во внутренней политике вопреки вот этому давлению.

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