Беларусь потеряла внешнеполитическую субъектность, поэтому ее судьбу могут решать внешние игроки. И это пойдет скорее не на пользу, а во вред белорусскому народу.

Интеграция имеет свои пределы, обусловленные стратегическими интересами двух стран. Но ни у Путина, ни у Лукашенко нет здравого прагматизма: Россия показывает наличие союзника, а Лукашенко ищет поддержку Путина, хотя бы моральную.

Как выглядят белорусско-российские отношения после встречи Лукашенко с Путиным 28-29 мая в Сочи? Об этом Thinktanks.by поговорил с аналитиком Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадимом Можейко.

– Два реальных результата встречи, которые мы узнали из скупых официальных заявлений.

Беларуси выделен второй транш российского госкредита в 500 миллионов. Но 500 миллионов долларов идут в счет прошлогоднего кредита, это не новый кредит, просто Россия выполняет старые договоренности. По сути дела, все деньги уйдут на погашение долгов самой России, поэтому Беларусь на самом деле никаких денег и не получает.

Второй результат – «Белавиа» разрешили летать в российскую глубинку. Но разговоры насчет поддержки «Белавиа», возможностях летать в российские города, продиктованы не экономическим расчетом. Словно «Белавиа» до сих запрещали летать в российские регионы. Просто белорусской авиакомпании не хотелось летать в российскую глубинку: не было экономической выгоды. Именно по этой причине российские города не смогут заменить Европу.

После августа 2020 года состоялась уже третья встреча Лукашенко и Путина. И если первая принесла результат в виде поддержки и государственного кредита, последующие транши которого приходится по частям выбивать, то дальше дела идут все хуже и хуже: никакими конкретными результатами похвастаться не получается.

– Нынешняя встреча продлилась уже два дня. Очевидно, что между Лукашенко и Путиным идет торг. Вокруг чего?

– Мы совершенно не знаем, о чем идут разговоры; с равным успехом можно предположить, что это пустые встречи, на которых они не могут принять решение в принципе, так и строить конспирологические версии о том, как торгуются за страну и так далее. К сожалению, никакой реальной информации для анализа у нас просто нет.

Лично у меня сложилось ощущение, что Путин и Лукашенко уже не понимают друг друга, продвинуться дальше по пути интеграции они уже не способны: нет взаимного доверия, нет готовности строить наднациональные структуры, которые управлялись бы приемлемым для обеих сторон образом. Россию никогда не устроит решение вопроса по принципу пятьдесят на пятьдесят, а Беларусь никогда не устроит полное доминирование Москвы. Поэтому двум не очень молодым людям можно и дальше встречаться, кататься двоим на яхте, но по факту никакой государственной политики в исполнении двух руководителей я не вижу. А почвы для дальнейшей интеграции там просто нет.

– Можно ли тогда говорить, что отношения Минска и Москвы зашли в интеграционный тупик?

– На самом деле сложившуюся ситуацию я б не назвал тупиком: отношения двух государств не обязательно должны приводить к углублению интеграции. Точно так, как и любые отношения мужчины и женщины должны заканчиваться совместным браком и рождением внуков. Отношения Минска и Москвы на данный момент таковы, что обе страны являются членами одних и тех организаций, ведут совместную экономическую деятельность… Вот и хорошо: может, вокруг этого не надо заявлять некие нереалистичные цели? Надо тогда признать, что интеграция имеет свои пределы, обусловленные стратегическими интересами двух стран. На том бы и успокоиться, а если одну из стран не устраивает такая постановка вопроса, то, продолжая метафору про отношения мужчины и женщины, если одна из стран настаивает на браке и общих внуках, а другая – никак, значит, надо расставаться. К этому надо относиться спокойно-прагматично. Но мы видим, что ни у Путина, ни у Лукашенко нет здравого прагматизма: России надо показать, что у нее есть хотя б один союзник – Беларусь, а Лукашенко надо демонстрировать поддержку Путина, мы видим, что даже символическая поддержка играет большую роль для общества, силовиков и чиновничества. Поскольку отношения России и Беларуси призваны сегодня больше демонстрировать что-то, чем реализовывать, потому и нет конкретных результатов.

– Готова ли Москва и дальше поддерживать Лукашенко? Пусть не финансами, так морально – как после августа 2020 года?

– Как видим, Кремль пока поддерживает Лукашенко. Возможно, не видит себя в другой роли: публичную поддержку другого политика и самоустранение Кремль не считает для себя лучшим вариантом. Лукашенко становится слабее, внутренних и внешних активов становится все меньше, а значит, он становится все более удобным для манипуляций со стороны Москвы. Для Кремля это не худший вариант, но и не лучший: Лукашенко не способен углублять интеграцию, не способен передавать часть суверенитета или даже какие-то предприятия. За неимением лучшего Москва довольствуется тем, что есть.

– В каком свете белорусский вопрос будут обсуждать Путин и Байден на переговорах 16 июня?

– Белорусский вопрос в повестке дня переговоров Байдена и Путина оказался во многом из-за инцидента с самолетом. Воздушное пиратство неприемлемо, и ни одного государство не пожелает своим гражданам быть захваченными в плен. Поэтому Байден и Путин обсудят, как добиться разрешения политического кризиса – не в плане демократизации Беларуси, а заставить Лукашенко себя вести более адекватно. Думаю, любые решения белорусской проблемы будут восприниматься как часть разговора с Путиным.

Повестка переговоров между Байденом и Путиным очень широка – от Северной Кореи до Украины и Сирии. Поэтому существует риск, что Беларусь станет частью большого компромисса, большой сделки, что пойдет скорее не на пользу, а во вред белорусскому народу. Это последствия сложившейся ситуации: имея проблемы с легитимностью, Беларусь лишается внешнеполитической субъектности. Поэтому судьбу Беларуси могут решать внешние игроки.

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