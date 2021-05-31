Фото: МЧС Беларуси

ЧП случилось 30 мая на территории бывшего склада хранения нефтепродуктов в районе деревни Завершье Кобринского района, проинформировали в МЧС.

Мужчина провалился в неэксплуатируемый подземный пустой резервуар глубиной около 6 метров. Под ним обрушились железобетонные плиты перекрытия.

В Кобринском районе мужчина упал в 6-метровый заброшенный подземный резервуар
Фото: МЧС Беларуси

Спасатели спустились в резервуар и при помощи аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшего, после чего он был поднят на поверхность и передан работникам скорой медицинской помощи.

В Кобринском районе мужчина упал в 6-метровый заброшенный подземный резервуар
Фото: МЧС Беларуси

Мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом “закрытая черепно-мозговая травма, травма живота и позвоночника”.

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