В Кобринском районе мужчина упал в 6-метровый заброшенный подземный резервуар

ЧП случилось 30 мая на территории бывшего склада хранения нефтепродуктов в районе деревни Завершье Кобринского района, проинформировали в МЧС.
Мужчина провалился в неэксплуатируемый подземный пустой резервуар глубиной около 6 метров. Под ним обрушились железобетонные плиты перекрытия.
Спасатели спустились в резервуар и при помощи аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшего, после чего он был поднят на поверхность и передан работникам скорой медицинской помощи.
Мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом “закрытая черепно-мозговая травма, травма живота и позвоночника”.
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