В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что в последнее время в ведомство поступает множество обращений, касающихся выезда из Беларуси по виду на жительство в иностранном государстве.

“Официально заявляем, что для граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, выезд временно ограничен (есть исключения)”, – отметили в ГПК.

“Выезжать из Беларуси могут граждане, имеющие документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. Это означает, что временный вид на жительство в иностранном государстве, не является основанием для выезда за границу”, – подчеркнули в Погранкомитете.

Для граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, выезд через наземную границу сейчас закрыт.

Исключение составляют граждане, которые выезжают в связи с учебой или работой за границей. В этих случаях разрешением на право въезда являются соответствующие типы виз, либо документ, подтверждающий гражданство (подданство) государства следования, отметили в ГПК.

Для иностранных граждан выезд не ограничен, но пересечь границу возможно не ранее истечения срока 10-дневной самоизоляции.

Чтобы избежать проблем на границе, выезжающим советуют иметь документы, подтверждающие цель поездки, переведенные на один из государственных языков Беларуси. Верность перевода или подлинность подписи переводчика документа должны быть засвидетельствованы нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.

Поделиться ссылкой: