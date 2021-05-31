Ryanair снова заминировали, но приземлился он уже в Берлине

В воскресенье в Берлине экстренную посадку совершил Рейс Ryanair FR 1901 из Дублина (Ирландия) в польский Краков. Это произошло из-за сообщения о минировании самолета, сообщает Bild Zeitung.

На борту самолета находилось 160 человек. Всех пассажиров рейса эвакуировали. Как сообщил представитель аэропорта, пассажиры были обеспечены едой и напитками, а багаж подвергли досмотру.

В 03:46 пассажирам был предоставлен дополнительный самолет, который их доставил в Краков.

Обыск самолета Ryanair продолжался до утра понедельника. Взрывчатых веществ на борту не обнаружили. Теперь самолет должен вернуться в Ирландию.

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