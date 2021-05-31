Россия разместит около 20 соединений и воинских частей в Западном военном округе

На заседание Коллегии Минобороны России, глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что “обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз”, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия, — заявил генерал армии Сергей Шойгу. — Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей».

Глава российского военного ведомства отметил, что организационные мероприятия синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники. В текущем году в войска округа планируется поставить около 2 тысяч единиц оружия.

Российская Федерациия обеспокоена возросшей интенсивностью полётов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе, а также систематическими заходами кораблей НАТО, с управляемым ракетным оружием, в Балтийское море.

«Одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи наших границ», — сообщил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также заявил, что активно ведется подготовка к совместному стратегическому российско-белорусскому учению «Запад-2021», которое пройдёт в сентябре на полигонах Беларуси и Западного военного округа. Уже проведён ряд командно-штабных тренировок с привлечением штабов различного уровня.

На июнь запланировано начало совместных учений специальных войск.

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