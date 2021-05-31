Североатлантический альянс принял решение ограничить доступ представителей Беларуси в свою штаб-квартиру в Брюсселе.

Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседаний министров иностранных дел и обороны стран альянса, сообщает ТАСС.

“Мы постоянно оцениваем меры безопасности в НАТО. И мы приняли решение ограничить доступ для белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, учитывая нашу оценку мер безопасности здесь”, – сказал он.

Поделиться ссылкой: