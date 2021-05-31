Лукашенко лишат звания почетного доктора КНУ им. Шевченко
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко

Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров заявил, что ученый совет КНУ лишит Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси, звания почетного доктора вуза 7 июня, сообщает Интерфакс-Украина.

“Я обратился к Ученому совету наработать процедуру лишения почетных званий, ее действительно сегодня нет. Но уже три комиссии ученого совета выработали такую процедуру. Там основаниями является нарушение прав человека, неуважение к государству Украина. 7 июня будет заседание ученого совета университета, на котором будет два вопроса: утверждение процедуры и лишение статуса почетного доктора Александра Лукашенко”, – сказал Владимир Бугров на пресс-конференции во время Всеукраинского форума “Украина 30. Образование и наука” в понедельник.

Ректор университета отметил, что, зная мнение большинства членов ученого совета, вопрос лишения звания Лукашенко будет одобрен.

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года ректор Леонид Губерский, а само звание ему было присвоено 2 ноября 2009 года.

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