Белгидромет и МЧС предупреждение об оранжевым уровне опасности.
“Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!
Ночью и утром 1 июня (вторник) местами по республике на почве ожидаются заморозки до 0..-3°С,” – говорится в сообщении.
Во время заморозков наблюдается понижение температуры воздуха до отрицательных значений вечером и ночью при дневных температурах выше нуля.
Заморозки длительностью более 4-х часов представляют опасность для цветущих плодовых деревьев и кустарников. А заморозки с температурой −5 °C и ниже могут вызвать повреждения рассады овощей.
Условия погоды, благоприятствующие заморозку (низкая влажность воздуха, слабый ветер, отсутствие облачности), создаются в антициклонах и гребнях повышенного давления, сообщает Gismeteo.
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