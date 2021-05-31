Белгидромет и МЧС предупреждение об оранжевым уровне опасности.

“Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!

Ночью и утром 1 июня (вторник) местами по республике на почве ожидаются заморозки до 0..-3°С,” – говорится в сообщении.

Во время заморозков наблюдается понижение температуры воздуха до отрицательных значений вечером и ночью при дневных температурах выше нуля.

Заморозки длительностью более 4-х часов представляют опасность для цветущих плодовых деревьев и кустарников. А заморозки с температурой −5 °C и ниже могут вызвать повреждения рассады овощей.

Условия погоды, благоприятствующие заморозку (низкая влажность воздуха, слабый ветер, отсутствие облачности), создаются в антициклонах и гребнях повышенного давления, сообщает Gismeteo.

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