Кандидат в канцлеры ФРГ призвала расширить санкции против Минска

После захвата лайнера Ryanair и задержания Романа Протасевича, Санкции против Беларуси необходимо распространить на нефтяной сектор страны, уверена Анналена Бербок. Она призывает также остановить “Северный поток – 2”, сообщает DW.

Кандидат на пост канцлера ФРГ от партии “Союз-90” / “зеленые” Анналена Бербок призвала расширить санкции ЕС против белорусских властей в связи с захватом самолета Ryanair и задержанием находившегося в нем блогера и журналиста Романа Протасевича. В интервью изданию Bild в понедельник, 31 мая, она заявила о необходимости ввести штрафные меры в отношении нефтяной отрасли Беларуси.

Baerbock bei „Die richtigen Fragen“ – „Ich grille sehr gerne…“ https://t.co/78bBZwg99s — BILD (@BILD) May 30, 2021

“Нефтяной бизнес является важнейшим источником (финансирования властей Беларуси). Поэтому в первую очередь необходимо распространить санкции, которые сейчас направлены на отдельных людей, на нефтяные операции”, – указала она. Вместе с тем Бербок подчеркнула, что режим Александра Лукашенко удерживается, прежде всего, “за счет поддержки Кремля”. Поэтому проект строительства газопровода “Северный поток – 2” (СП-2) является “центральным геополитическим вопросом”, отметила она далее.

Одновременно лидер “зеленых” обвинила правительство ФРГ в двойной стратегии в отношении Украины. “С одной стороны, они говорят, что поддерживают санкции Европейского Союза, с другой стороны, федеральное правительство поддерживает газопровод “Северный поток – 2″, который именно эти санкции перечеркивает”, – заявила она и призвала к отказу от СП-2, жесткому курсу в отношении РФ, но продолжению диалога.

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