Госдолг Беларуси на 1 мая 2021 составил 58,1 млрд рублей. При этом внешний госдолг достиг $18,1 млрд, а внутренний – 11,7 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство финансов Беларуси. С января 2021 года внешний госдолг уменьшился на $500 млн, а внутренний госдолг, напротив, прибавил уже 1,8 млрд рублей.

Как менялся госдолг Беларуси с начала года – в инфографике Myfin.by.

Из-за серьезных проблем с займами на внешних рынках белорусский госдолг перестал расти. Одновременно с этим снижается и сумма внутреннего госдолга – после удачного размещения гособлигаций в валюте в предыдущие месяцы, новых заимствований не поступало. Основной источник внешних займов в этом году – правительство России. С начала года нашей стране выдано $123,2 млн от РФ. Примечательно, что погашено за это же время российских долгов на сумму в два раза большую – $272,7 млн, а еще $189,9 млн выплачено банкам Китая.

По сравнению с прошлым годом внешний госдолг вырос на $1,5 млрд. В среднем на каждого жителя Беларуси приходится по $1930 внешнего госдолга.

Внутренний госдолг прибавил 2,1 млрд рублей по сравнению с 01 мая 2020-го. Теперь на каждого жителя Беларуси приходится по 1247 рублей государственного долга. В сумме с внешним долгом это составляет примерно по $2410 на каждого белоруса.

Несмотря на сокращение размера внешнего госдолга, стоимость его обслуживания с 2019 года постоянно увеличивается. В 2021-м правительство планирует потратить на выплаты по внешнему госдолгу более $2,6 млрд. За январь-апрель уже выплачено $637,9 млн.

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