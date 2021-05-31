Следственный комитет Беларуси пока не предъявил обвинение россиянке Софии Сапеге, как это планировалась, со слов ее адвоката, 31 мая во второй половине дня.

“Сегодня обвинение еще не предъявлено. Следственные действия продолжатся завтра”, – сообщил Sputnik в понедельник адвокат Александр Филанович.

Сегодня-завтра истекает десятидневный срок, в течение которого ей должны предъявить обвинение. В первой половине дня в Мингорсуде прошло рассмотрение жалобы адвоката на ее задержание и во второй половине дня защитник прямо из зала суда направился в Следственный комитет, где должны были огласить обвинение Сапеге.

Во второй половине дня понедельника адвокат также сообщил краткую информацию о состоянии Сапеги, которая находится в СИЗО КГБ.

“Относительно состояния Софьи. С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает”, – сообщил Филанович.

Адвокат не рассказал подробностей того, почему ей не было предъявлено обвинение и где он встречался сегодня с ней – в СИЗО КГБ, либо в Следственном комитете.

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