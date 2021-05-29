Украина не получала официальных обращений относительно вакцинации граждан в пунктах пропуска на границе с Беларусью, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко . О реакции Киева на слова Александра Лукашенко сообщает канал gordonia.com .

Николенко напомнил, что российская вакцина «Спутник V» не входит в список препаратов, одобренных украинским Минздравом, следовательно, прививаться ею запрещено. Он назвал разговоры об этой вакцине элементом гибридной войны против Украины.

«Все попытки ввести “Спутник” в украинский дискурс ранее потерпели поражение. Мы не исключаем, что сообщения о пунктах вакцинации на границе с Украиной идут в русле таких подрывных усилий», — заявил спикер МИД.

Ранее Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным об открытии на границах республики пунктов вакцинации от COVID-19 для украинцев, поляков и литовцев. По его словам, несмотря на «неприличное поведение» Украины, Польши и Литвы в отношении Минска, многие жители этих стран желают получить «Спутник V» в приоритетном порядке.

«Люди просят: помогите! Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет “бешенства” в отношении самой пандемии», — сказал Лукашенко.