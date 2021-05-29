Беларусь вводит на шесть месяцев режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров, поступающих по импорту. Под новый режим попадают кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, плиты ДСП и ДВП, обои, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Как это может отразиться на конечных потребителях продукции разбирался TUT.BY.

Как следует из постановления Совмина № 292 от 26 мая, данное решение принято «в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли».

— Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси, — написал в фейсбуке замминистра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

Первый замминистра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов уточнил, что в декабре прошлого года «Украиной была введена де-факто пошлина в отношении отдельных позиций белорусской металлопродукции», а за этим в мае последовало введение пошлин в отношении колесной техники.

— Могу констатировать, что, помимо тех двух примеров, которые я указал, в отношении Беларуси действуют восемь антидемпинговых и спецзащитных мер Украины. Это касается антидемпинговых пошлин на спички, крахмал, строительные материалы, цемент, лампы накаливания, — констатировал он и отметил, что Минск «призывал партнеров к диалогу», предлагал «пользоваться механизмом группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли, проводить консультации, разъяснять, но этот механизм не был использован».

— Мы анализировали и приняли меры, которые де-факто ограничивают импорт из Украины путем введения дополнительного контроля, причем на временной основе, как это предполагают нормы международной торговли, которые многие страны активно применяют, — сказал замминистра иностранных дел.

Гурьянов отметил, что Беларусь готова к переговорам в любой момент.

— Мы в свое время проводили достаточно активную работу с украинской стороной по расчистке барьеров во взаимной торговле. Почему-то сейчас не по нашей инициативе эти барьеры начали обратно появляться. Еще раз говорю, что мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены на то, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей, — сказал он.

Гурьянов обратил внимание на то, что “во время консультаций украинская сторона нам намекала, что в качестве недружественных и дискриминационных мер со стороны Беларуси она почему-то рассматривает некоторые решения, которые были приняты на уровне Евразийского экономического союза, за который отвечает не только Беларусь, а в настоящее время – пять стран“.

— Но ответные или какие-то недружественные ограничительные меры понадобилось принимать исключительно в отношении Беларуси. По простой причине: потому что мы еще не члены ВТО. То есть нас можно наказывать, нарушая принципы свободной торговли, нарушая международные соглашения, которые создают условия для нормальной конкуренции, для нормальной работы экспортеров и импортеров. Поэтому еще раз: это не связано с текущим обострением наших отношений, с авиационными вопросами и так далее. Это чистой воды торговые переговоры, которые должны вести к расчистке барьеров, к чему и призываю украинских коллег.

Напомним, 20 апреля Александр Лукашенко упрекнул Украину в «антидемпинговых разборках», которые вылились в фактический запрет на поставку белорусских товаров примерно на 300 млн долларов, и пригрозил ответными мерами.

Как это может отразиться на белорусских потребителях?

Согласно данным официальной статистики, в 2020 году Беларусь импортировала украинских товаров, которые попали в лицензируемый список, на сумму свыше 130 млн долларов. Самые крупные позиции — это пиво и кондитерские изделия.

В компании «Рошен-Трейд», которая является официальным дистрибьютором продукции Roshen в Беларусь, сказали, что «знакомы с процедурой лицензирования», но от других комментариев отказались.

В ассоциации «Укркондпром» и пивоваренной компании «Оболонь» оперативно не ответили на запрос TUT.BY.

Представитель белорусской компании, которая поставляет украинские продукты питания в Беларусь, сказал, что процедура лицензирования повысит издержки.

— Их надо будет покрывать либо самим производителям-импортерам, либо перекладывать на потребителей. И то, и то плохо. Если ты пытаешься издержки заложить в конечную стоимость товара, то становишься менее конкурентоспособным на белорусском рынке. Поэтому видятся два варианта развития событий: либо повышение цен, либо уход с белорусского рынка, — отметил собеседник.

В 2014 году Беларусь уже вводила лицензирование для продукции из-за пределов Таможенного союза. Тогда ограничения коснулись украинского пива, конфет, макарон, цемента, стекла. В итоге поставка многих товаров прекратилась, потому что в качестве условия получения лицензий от импортеров стали требовать повышения цен на 30-500% от цен производителя, что практически полностью исключало их реализацию белорусским потребителям. Однако такая ситуация просуществовала около двух месяцев: Минск и Киев договорились о снятии ограничений.

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