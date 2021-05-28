Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», пишет Tut.by.

«Задержанные, позволившие себе оскорбительные комментарии, это постоянные участники протестного движения, подписчики экстремистских телеграм-каналов, некоторые в прошлом судимые.

Их действиям следователи дают правовую оценку, и речь идет о статье „Разжигание социальной вражды“ (ст. 130 УК, предусматривающая до 12 лет лишения свободы)», — сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1.

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