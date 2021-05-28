Под зданием Еврокомиссии в Варшаве началась акция белорусских активисток. Внучка первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича Станислава Глинник и Божена Шамович объявили бессрочную голодовку с требованием ввести жесткие экономические санкции против режима Лукашенко. Более того, белоруски требуют, чтобы Европа признала режим в Минске террористическим.

Активистки белорусской диаспоры поставили палатки, чтобы круглосуточно находиться под зданием учреждения, собирают подписи под обращением к европейским политикам, стараются максимально привлечь внимание жителей польской столицы к тому, что происходит на их родине.

– Расскажите: почему вы решились на такой довольно радикальный шаг? Что стало последней каплей?

Станислава Глинник: – Мы понимаем, что санкции должны были быть введены в полном объеме еще после жестоких событий в августе. Для нас абсолютно необъяснимо, почему после такого количества репрессий, поломанных человеческих судеб, волны миграции Евросоюз продолжает вести бизнес с Беларусью и находится на втором месте среди партнеров режима после России.

Почему в той же Польше продаются калийные удобрения, произведенные на «Гродно Азоте» и «Беларуськалии»? Почему Orlen планирует подписать контракт с «Белорусской нефтяной компанией».

Примеров масса, это всё можно было остановить на государственном уровне, введя быстрые и решительные санкции.

Сейчас экономика Беларуси катится на дно, сегодня Европа может ввести резкие санкции, которые просто задушат режим в короткие сроки, а мы начнем восстанавливать нашу страну.

Божена Шамович: – Если говорить о том, почему решились именно на голодовку, то мы в воскресенье со Стасей приняли решение после того, как были задержаны Роман Протасевич и его девушка.

Станислава Глинник: – Захвачены.

Божена Шамович: – Захвачены, именно так. Мы были в таком шоке. Это была какая-то последняя капля отчаяния. За последнюю неделю было «студенческое дело», блокировка TUT.BY.

Станислава Глинник: – Смерть Витольда Ашурка.

Божена Шамович: – Да, смерть. Мы поняли, что это произошло всего лишь за одну неделю. Как будто весь мир про нас забыл и не хочет про это говорить, никто не слышит крика Беларуси. Мы решили, что нужны более жесткие методы, и объявили голодовку. Думаю, что это сработало, потому что приехало очень много польских СМИ.

Станислава Глинник: – И не только польских.

Божена Шамович: – Мы стараемся делать всё, чтобы тема Беларуси была актуальной, чтобы люди помнили, что до сих пор в Беларуси есть политические заключенные. Только официально их более 400 человек. Только официально! Более 10 человек погибли. И это только официально! Мы не знаем точных цифр жертв. Мы здесь, чтобы обратить на это внимание, чтобы сделать тему Беларуси актуальной.

– Во многих странах диаспора выбирает местом для пикета посольство Беларуси. Почему вы выбрали именно здание Еврокомиссии?

Станислава Глинник: – От посольства Беларуси мы требуем только одного: чтобы они покинули занимаемое здание. Мы понимаем, что в Европе работают европейские механизмы, депутаты и парламентарии слушают людей. Поэтому мы обращаемся к ним, знаем, что они нас услышат. В Польше нормальное демократическое общество, здесь политики для того, чтобы помогать людям. Поэтому мы обращаемся к европарламентариям и выбрали форму голодовки, потому что она привлекает внимание, это очень радикальная форма. Хотим, чтобы тема Беларуси не уходила из СМИ.

– Расскажите, как реагируют жители Варшавы на ваш шаг? Подходят, интересуются? Высказывают ли поддержку?

Станислава Глинник: – Очень много слов поддержки. Понятно, что есть и какие-то люди, которые не понимают, что мы тут делаем, но их, надо признать, довольно мало.

Говорят, что Польша поделена по политическим взглядам: есть левые, есть правые, – но в вопросе Беларуси все сходятся в том, что этому режиму пора уходить.

Божена Шамович: – Некоторые люди приходят уже очень подготовленными.

Станислава Глинник: – Увидели по телевидению и приходят.

Божена Шамович: – Объявление голодовки сработало, СМИ заинтересовались темой Беларуси, и Варшава тоже. Поэтому приходят, обнимают, дарят книги, кричат на ломанном белорусском: «Жыве Беларусь!» И это прекрасно, это нас приободряет и дает веру в то, что мы выиграем.

Станислава Глинник: – К нам вышел представитель Еврокомиссии. Он сказал, что уведомлен о том, что тут происходит, также знает о ситуации в Беларуси, будет стараться сделать всё, чтобы нам помочь.

– Вы представляете «Беларускi моладзевы хаб» – организацию, которая собирает подписи за введение санкций против режима Лукашенко, призывает белорусов в Польше участвовать в этом. Как реальные экономические санкции могут повлиять на режим?

Станислава Глинник: – Мы призываем к тому, чтобы, во-первых, были наложены санкции на государственные предприятия. Это нефтеперерабатывающие предприятия – «Белнефтехим», «Нафтан», «Белорусская нефтяная компания». Также удобрения – «Беларуськалий», «Гродно Азот». Также деревообрабатывающая промышленность – мы внесли в наш список «Пинскдрев». Насколько мы знаем, IKEA то ли планирует, то ли уже производит свою продукцию из белорусского дерева. Их заводы находятся в Белостоке. Самое время это немножко приостановить.

– Многие отмечают, что диаспора за рубежом за последнее время стала очень серьезной силой. Что сегодня могут сделать белорусы, которые находятся за пределами страны?

Божена Шамович: – В первую очередь – говорить о Беларуси. Мы часто сталкиваемся с тем, что когда люди уезжают, то пытаются забыть о происходящем, пытаются убежать от тех проблем, которые были дома. Это понятно, это защитная реакция. Однако важно говорить и напоминать, что происходит в твоей стране. Очень важно объединяться. Потому что, к сожалению, есть очень большая разрозненность среди белорусов за рубежом, даже перетягивание одеяла. Чтобы мы были общей силой, которая защищает людей, которые находятся в нашей стране, мы должны быть их голосом, бороться за них.

Станислава Глинник: – Белорусская диаспора сегодня обрела невиданную силу. Мало того, ведь у нас IT-страна, грамотные и образованные люди, которым никак не мешает протестовать то, что они находятся за границей.

За рубежом находятся многие координаторы протестных чатов, за границей находятся авторы проектов помощи как внутри Беларуси, так и за ее пределами. Здесь мы можем закончить то, что начали делать белорусы.

ОТ РЕДАКЦИИ

Полагаем, это интервью вызовет широкий читательский резонанс. «Народная Воля» готова обнародовать самые разные взгляды по острой теме.

Публикация – из № 39 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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