Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. Запрет вступает в силу с 00:00 29 мая.

Об этом “РБК-Украина” сообщил источник в правительстве.

По его словам, Кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и “Украэроруху”.

“Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах Республики Беларусь”, – отметил собеседник.

Это значит, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Напомним, с 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.

Поделиться ссылкой: