Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. Запрет вступает в силу с 00:00 29 мая.
Об этом “РБК-Украина” сообщил источник в правительстве.
По его словам, Кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и “Украэроруху”.
“Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах Республики Беларусь”, – отметил собеседник.
Это значит, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.
Напомним, с 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.
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