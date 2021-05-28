По информации СМИ, Турция подтолкнула союзников по НАТО к смягчению официальной реакции на «принудительную посадку» Беларусью пассажирского самолета и задержание Протасевича.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов, знакомых с вопросом.

В заявлении Совета НАТО по поводу инцидента с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске отсутствуют призывы поддержать новые санкции в отношении Беларуси, а также требование по освобождению политзаключенных. Под давлением Турции также были удалены формулировки, угрожающие приостановкой сотрудничества НАТО с Беларусью.

На более жестком заявлении настаивали страны Балтии и Польша. Более того, заявление оказалось значительно менее резким, чем высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга накануне. Он назвал случившееся «угоном самолета на государственном уровне».

26 мая Совет НАТО опубликовал заявление по Беларуси. В нем осуждается принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги.

«Это неприемлемое действие серьезно нарушило нормы управления гражданской авиации и поставило в опасность жизни пассажиров и экипажа», – говорится в заявлении.

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