Опубликован Экономический план ЕС для демократической Беларуси, разработанный и принятый Еврокомиссией при участии Светланы Тихановской и ее представителей, пишет TUT.BY.

Реализация плана, сообщает лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, начнется “с наступлением демократических изменений в нашей стране”. Реформы создадут условия для экономического роста, устойчивости экономики и создания рабочих мест.

Заявленный объем финансирования становится первым публично объявленным взносом международного сообщества в демократическую Беларусь. На начальном этапе и в последующем ожидается участие международных финансовых институтов (прежде всего, МВФ, Всемирный банк, Международная финансовая корпорация), а также правительств стран Запада, сообщает Тихановская.

По оценкам Офиса Светланы Тихановской, полный объем международного финансирования – с учетом Плана ЕС, стабилизационной программы МВФ, помощи от Всемирного банка и других МФИ – составит около 10 млрд долларов на первые 3 года.

Основные положения плана включают:

– инвестиционный пакет на 3,6 миллиарда долларов США (3 млрд евро);

– доля грантов (не подлежащих возврату) оценивается в 500 миллионов долларов;

– проведение Инвестиционного форума Беларусь-ЕС высокого уровня;

– проведение Встречи доноров высокого уровня ЕС для выделения грантов для экономической трансформации Беларуси.

Средства будут направлены на поддержку структурных реформ и повышение конкурентоспособности, включая:

– управление экономикой и развитие частного сектора;

– верховенство права и независимая судебная система;

– развитие человеческого капитала, включая сферу образования, социальную защиту и здравоохранение;

– прозрачное, подотчетное, инклюзивное госуправление при участии гражданского общества и под контролем свободных медиа.

Предполагаются объемные инвестиции в современную инфраструктуру, а также в «зеленую» и цифровую трансформацию экономики.

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