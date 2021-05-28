Опубликован Экономический план ЕС для демократической Беларуси, разработанный и принятый Еврокомиссией при участии Светланы Тихановской и ее представителей, пишет TUT.BY.
Реализация плана, сообщает лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, начнется “с наступлением демократических изменений в нашей стране”. Реформы создадут условия для экономического роста, устойчивости экономики и создания рабочих мест.
Заявленный объем финансирования становится первым публично объявленным взносом международного сообщества в демократическую Беларусь. На начальном этапе и в последующем ожидается участие международных финансовых институтов (прежде всего, МВФ, Всемирный банк, Международная финансовая корпорация), а также правительств стран Запада, сообщает Тихановская.
По оценкам Офиса Светланы Тихановской, полный объем международного финансирования – с учетом Плана ЕС, стабилизационной программы МВФ, помощи от Всемирного банка и других МФИ – составит около 10 млрд долларов на первые 3 года.
Основные положения плана включают:
– инвестиционный пакет на 3,6 миллиарда долларов США (3 млрд евро);
– доля грантов (не подлежащих возврату) оценивается в 500 миллионов долларов;
– проведение Инвестиционного форума Беларусь-ЕС высокого уровня;
– проведение Встречи доноров высокого уровня ЕС для выделения грантов для экономической трансформации Беларуси.
Средства будут направлены на поддержку структурных реформ и повышение конкурентоспособности, включая:
– управление экономикой и развитие частного сектора;
– верховенство права и независимая судебная система;
– развитие человеческого капитала, включая сферу образования, социальную защиту и здравоохранение;
– прозрачное, подотчетное, инклюзивное госуправление при участии гражданского общества и под контролем свободных медиа.
Предполагаются объемные инвестиции в современную инфраструктуру, а также в «зеленую» и цифровую трансформацию экономики.
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