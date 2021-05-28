Сияющие облака на Марсе. Фотографии от марсохода Curiosity

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA поделилось интересными фотографиями облаков, сделанными марсоходом Curiosity.

Такие «ранние» облака на самом деле находятся на большей высоте, чем обычно.

Пасмурные дни редки в тонкой сухой атмосфере Марса. Облака обычно находятся на экваторе планеты в самое холодное время года, когда Марс наиболее удалён от Солнца.

Но один полный марсианский год назад — два земных года — ученые заметили облака, формирующиеся над марсоходом Curiosity — это произошло раньше, чем ожидалось.

В этом году учёные подготовились к документированию этих «ранних» облаков с момента их первого появления в конце января. В результате были получены изображения тонких облаков, заполненных кристаллами льда, которые рассеивали свет заходящего Солнца, некоторые из которых переливались. Такие изображения помогают ученым понять, как формируются облака на Марсе.

Фактически, команда Curiosity уже сделала одно новое открытие: такие «ранние» облака на самом деле находятся на большей высоте, чем обычно. Большинство марсианских облаков парят на высоте не более 60 километров и состоят из водяного льда.

Но облака, которые запечатлел Curiosity, находятся на большей высоте. Это указывает на то, что они, вероятно, сформированы из замороженного углекислого газа или сухого льда. Ученые сейчас ищут подсказки, чтобы установить высоту облаков, им потребуется дополнительный анализ, чтобы точно установить, какие из недавних изображений Curiosity показывают облака из водяного льда, а какие — из сухого.

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