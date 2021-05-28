Журналистка Катерина Андреева (настоящая фамилия Бахвалова), осужденная на два года лишения свободы, уже находится в Гомельской колонии.
– Сегодня получили первое письмо от Кати, из гомельской колонии, – рассказал вчера «Народной Воле» дедушка журналистки Сергей Ваганов. – Мы даже немножко удивились. Четыре дня назад она его писала, 23 мая. Письмо хорошее, пишет о природе: как это здорово пройтись по свежему воздуху после тюрьмы…
Мы немного успокоились, легче стало, потому что волновались – почти неделю вообще никакой информации не было о том, где она. На здоровье пока не жалуется – в письме об этом ничего нет, призывает нас не волноваться…
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