Президент Microsoft: Оруэлловский 1984 год может случиться в 2024

Жизнь, изображенная в романе Джорджа Оруэлла “1984”, может произойти в 2024 году, если законодатели не защитят общественность от искусственного интеллекта, предупредил президент Microsoft.

Выступая перед панорамой Би-би-си, Брэд Смит сказал, что будет “трудно догнать” быстро развивающуюся технологию искусственного интеллекта.

Исследуя растущее использование ИИ Китаем для мониторинга своих граждан, аналитики опасаются, что господство государства в этом направлении может угрожать демократии.

“Если мы не примем законы, которые защитят общественность в будущем, мы обнаружим, что технология мчится вперед, и догнать ее будет очень трудно”, – сказал мистер Смит.

“Я постоянно вспоминаю уроки Джорджа Оруэлла в его книге “1984”. Вы знаете, основная история…была о правительстве, которое могло видеть все, что каждый делал, и слышать все, что каждый говорил все время.

Ну, это не произошло в 1984 году, но если мы не будем осторожны, это может произойти в 2024 году.”

Китайский ИИ

В некоторых частях мира реальность все больше похожа на научную фантастику.

Китай стремится стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году, и многие считают, что его возможности намного превосходят возможности ЕС.

В 2019 году Китай опередил США по количеству патентов, полученных академическими институтами за инновации в области технологий искусственного интеллекта.

Согласно исследованиям Comparitech, 54% из 770 миллионов камер видеонаблюдения в мире находятся в Китае.

Эрик Шмидт, бывший исполнительный директор Google, а ныне председатель Комиссии национальной безопасности США по искусственному интеллекту, предупредил, что победа над Китаем в области искусственного интеллекта крайне необходима.

“Мы находимся в геополитическом стратегическом конфликте с Китаем”,- сказал он. – “Путь к победе состоит в том, чтобы объединить наши ресурсы, национальные и глобальные стратегии для демократий, чтобы победить в [гонке] ИИ. Если мы этого не сделаем, мы увидем будущее, где нам будут навязаны другие ценности.”

Доктор Лан Сюэ, который консультирует китайское правительство, сказал, что распознавание лиц может оказаться “чрезвычайно полезным” для идентификации людей на массовых собраниях, если, вдруг, произойдет “крупный инцидент”.

“Китай действительно добился огромного прогресса в развитии технологий”, – добавил д-р Сюэ. – “[США] чувствуют, что это угроза… и они хотели бы начать эту холодную войну с технологиями.”

Проект Maven

Доктор Эрик Шмидт стал советником Пентагона в 2016 году, сохранив за собой пост исполнительного председателя Alphabet, материнской компании Google.

В последующие годы Google заключила контракт с Пентагоном, позволив ему использовать некоторые из своих технологий распознавания изображений в рамках военного проекта.

Проект Maven использовал машинное обучение, чтобы различать людей и объекты с видео снятого дронами.

“Maven в то время был…способом замены человеческих глаз автоматическим зрением для видеозаписей беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в различных арабских конфликтах“, – сказал доктор Шмидт. “Я рассматривал использование этой технологии как чистый позитив для национальной безопасности и хорошее партнерство для Google.”

“Кровь на моих руках”

Но проект получил критику от сотрудников Google, которые подали в отставку и подали петицию против проекта.

“Google не должен участвовать в бизнесе войны”, – заявила инженер-программист Лора Нолан, которая ушла в отставку в 2018 году, когда узнала о характере проекта, над которым работала в Google. – “Мне показалось, что у меня на руках кровь.”

Она утверждала, что эта технология может быть использована в будущих решениях о “Google не должна участвовать в бизнесе войны”, – заявила инженер-программист Лора Нолан, которая ушла в отставку в 2018 году, когда узнала о характере проекта, над которым работала Google. – Мне показалось, что у меня на руках кровь.”

Она утверждала, что эта технология может быть использована в будущих решениях по поиску целей. Компания Google тогда заявила, что ее искусственный интеллект будет использоваться только в мирных целях, а затем полностью вышла из проекта Maven в июне 2018 года.

Доктор Шмидт же уверен, что технология, которая может помочь военным принимать правильные решения – необходима. По этому Министерство обороны продолжает искать партнеров в Кремниевой долине, стремясь выиграть глобальную гонку в разработках ИИ.

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