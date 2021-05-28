«Погода в Сочи хорошая, можем искупаться»

Пресс-служба Владимира Путина опубликовала приветственное слово президента России во время встречи в Сочи:

— Уважаемый Александр Григорьевич! Спасибо, что приехали, как и договаривались. Мы договаривались об этом ещё до очередного витка…

— Всплеска эмоций.

— Да, и всплеска эмоций. Нам без этих событий есть о чем поговорить.

Далее Путин кратко очертил круг вопросов, о которых стоит поговорить. Это и рост товарооборота, и введение в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС, и вопросы интеграции.

В этом месте глава РФ уточнил:

— Так же, как мы с вами занимаемся вопросами строительства Союзного государства. Мы делаем это, как говорится, спокойно, исходя из того, чтобы обеспечить интересы как Беларуси, так и России, двигаемся в этом направлении уверенно. Эта работа уже дает конкретные результаты нашим гражданам. Вопрос только в том, чтобы делать все последовательно, не спеша, не забегая вперёд, а действуя поэтапно, имея в виду как раз обеспечение наших интересов так, как каждая из сторон это сама для себя определяет.

В конце приветствия Путин и Лукашенко заговорили о погоде:

— Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться.

— С удовольствием.

— Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи.

— Спасибо за человеческое приглашение именно в пятницу, чтобы в выходные можно было и в море окунуться. Я так и понял это приглашение.

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