Трем сотрудникам TUT.BY и связанных с ним проектов предъявлены обвинения. Об остальных информации еще нет.

Обвинения предъявлены главному бухгалтеру «ТУТ БАЙ МЕДИА» Анжеле Ассад, а также менеджеру проекта TAM.BY Дарье Даниловой, сообщает в Facebook соучредитель TUT.BY Кирилл Волошин.

Ранее стало известно, что Юлии Чернявской предъявлено обвинение. Об этом написала в Facebook ее дочь Евгения.

Информации о статусе остальных сотрудников TUT.BY пока нет, так как адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. Если по истечении 10 суток с момента задержания сотрудники медиа не выйдут на свободу, это будет означать, что им также предъявлены обвинения и избрана мера пресечения сроком на два месяца.

Нет точной информации о том, какие именно обвинения предъявлены сотрудникам компании: адвокаты не могут разглашать эти данные, а получить комментарий у пресс-службы Следственного комитета у нас не получилось. Однако Комитет госконтроля 18 мая заявлял, что уголовное дело заведено в отношении должностных лиц «ТУТ БАЙ МЕДИА» по статье ч.2 ст.243 УК Беларуси (уклонение от уплаты налогов). Эта статья отнесена к категории тяжких преступлений, максимальный срок содержания под стражей до суда может составлять полтора года.

Стоит отметить, что среди задержанных есть рядовые сотрудники, в частности, журналисты, которые не имеют отношения к финансово-хозяйственной деятельности компании.

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