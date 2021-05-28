Шведские ученые создали новую методику, позволяющую определить болезнь Альцгеймера в короткие сроки. Она эффективна даже на ранних стадиях заболевания, сообщает «Вечерняя Москва».

В эксперименте приняли участие 883 добровольца. У всех наблюдалось незначительное нарушение памяти. Ученые взяли у участников анализ крови и провели три когнитивных теста.

Анализ крови помог выявить специфические белки, указывающие на развитие болезни. При наличии тау-белка у 83% пациентов в течение ближайших четырех лет проявлялась деменция.

Тесты помогали оценить мозговые функции. Авторы научной работы отметили, что тестирование заняло около десяти минут, а его точность составила 90%.

Отметим, что болезнь Альцгеймера считается неизлечимой, но ранняя диагностика позволяет улучшить состояние больного.

Ранее эксперты перечислили первые симптомы болезни Альцгеймера. Так, человек может потеряться в знакомом месте, забыть значение слова, перестает усваивать новую информацию.

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