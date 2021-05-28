Официальный Минск направил ноту протеста в миссии восьми стран, выступивших с заявлением по инциденту с рейсом Ryanair, заявил РИА Новости глава постпредства Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

Нота направлена Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии после того, как в среду Париж, Дублин и Таллин инициировали закрытое обсуждение в Совбезе ООН ситуации вокруг посадки самолета в Минске. По его итогам данные страны сделали заявление. В нем утверждается, что рейс Ryanair был принудительно посажен по выдуманным причинам. Кроме того, авторы документа призывают освободить задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу.

“В адреса всех восьми государств, которые сделали это заявление, мы направили ноту протеста одинакового содержания. В ней мы отметили, что обнародование любых мнений и любых оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения [прав] суверенного государств-членов ООН”, – заявил Рыбаков.

Постпред назвал непозволительным обнародование любых заявлений “до того, как проведено официальное расследование компетентными структурами (в первую очередь ИКАО), которые имеют право такие расследования проводить”.

В четверг Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что начинает расследование ситуации с самолетом Ryanair.

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