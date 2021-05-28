Как известно, вдова основателя TUT.BY Юлия Чернявская находится под домашним арестом. Сегодня, 28 мая, ей должны предъявить обвинения. Последними новостями про свою маму поделилась вчера ее дочь Евгения.

«Самочувствие не очень – давление, – рассказала Женя в соцсетях. – Зато ест наконец еду! Спорт пока не получается…

Мама в основном читает беллетристику. Оказалось, неожиданно легко оказаться без мобильного телефона. Говорит, что живет как будто бы вместе с папой, в мыслях говорит с ним постоянно.

Юридический нюанс: завтра истекает 10-дневный срок задержания. Это означает, что если завтра мама по-прежнему будет недоступна по всем каналам связи, ей предъявлено обвинение… Если обвинения не последует, мама должна оказаться на свободе и жить обычной жизнью.

Очень переживает, что о ней забудут. Я уверяю, что такого не произойдет…»

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