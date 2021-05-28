Суд в Минске отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софьи Сапеги, сообщил её адвокат Александр Филанович информационному агентству “Интерфакс-Запад”.

“Суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Софьи”, – сказал Филанович.

Он добавил, что судебное заседание было закрытым, поскольку только данный формат предусмотрен при обжаловании задержания. “Софья на судебное заседание не доставлялась. Это право суда доставлять или нет“, – отметил Филанович.

Напомним, Софья Сапега была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем 23 мая после принудительной посадки в аэропорту Минска самолёта Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После её задержания сообщалось, что девушка задержана в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси. Было опубликовано видео, в котором Софья заявляет, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках “Черная книга Беларуси”, а 27 мая стало известно, что она стала подозреваемой по ч.3 ст. 130 УК — “Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни”. По этой статье ей угрожает срок до 12 лет тюрьмы.

Адвокат Софьи Сапеги Александр Филанович до этого времени не может встретиться с подзащитной.

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