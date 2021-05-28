Последние дни в Брюсселе активно говорят про новый пакет санкций в отношении Беларуси на фоне инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Причем сейчас речь идет не о точечных ограничениях в отношении физлиц и конкретных компаний, а о целых секторах экономики. В их числе называют калийную и нефтеперерабатывающую промышленность, которые имеют весомое значение для белорусского бюджета.

TUT.BY проанализировал, насколько реально такое развитие событий.

Белорусская оппозиция лоббирует эмбарго на импорт товаров из Беларуси в Евросоюз и запрет на новые инвестиции из европейских стран в белорусскую экономику, сообщила газета Financial Times. Согласно документу, который видели репортеры издания, санкции могут затронуть поставки нефтепродуктов, калийных удобрений, металлов и древесины, на которые в сумме приходится около половины товарного экспорта страны. В 2020 году Беларусь продала в страны Евросоюза нефтепродуктов на 596 млн долларов, древесины — на 168 млн долларов, калийных удобрений — на 196 млн долларов (азотных — еще на 98 млн долларов), прутьев из железа и стали — на 98 млн долларов. Пока это остается менее вероятным сценарием, поскольку ЕС относительно редко применяет внешнеторговые санкции, пишет РБК.

Калийные удобрения

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что два обсуждаемых главами МИД направления санкций по Беларуси – экспорт калийных удобрений и транзит российского газа. О готовящихся санкциях против «Беларуськалия» как одного из основных источников поступления валюты в страну накануне сообщал Bloomberg.

Вместе с тем стоит сказать, что Беларусь является одним из крупнейших экспортеров калийных удобрений, и поэтому любые ограничения могут повлиять на мировые рынки.

— Многое будет зависеть от того, какие санкции будут введены, — считает аналитик ВТБ Капитал Елена Сахнова. — Если это будет связано с ограничением возможностей калийной промышленности Беларуси получать финансирование в европейских банках, то не вызовет сбоев на рынке, поскольку Беларусь в любом случае использует альтернативные источники финансирования.

Более серьезные санкции не позволят европейским компаниям торговать с белорусскими калийщиками. При этом Беларусь сможет уйти из Европы на другие рынки, в первую очередь в Азию, сказала Сахнова.

Данное действие грозит вызвать краткосрочное повышение цен на калий в Европе, поскольку Беларусь обеспечивает около 25% потребности региона, хотя ситуация должна довольно быстро нормализоваться, отметила эксперт. По ее словам, такие производители, как российский «Уралкалий», могут заменить белорусские объемы в Европе.

Представитель Белорусской калийной компании, трейдера Беларуськалия, заявил Bloomberg, что «по этой теме слишком много спекулятивной информации». Вместе с тем в БКК сказали, что надеются на «взвешенный и разумный» подход в этом вопросе, поскольку поставки калийных удобрений важны для сельского хозяйства и продовольственной безопасности многих стран.

Нефтепродукты

Наряду с калийными удобрениями существенный вклад в формирование бюджета Беларуси вносят и налоговые отчисления от продаж нефтепродуктов. О возможных ограничениях в отношении этого вида продукции заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По данным статистики, Беларусь в первом квартале 2021 года экспортировала 2,54 млн тонн нефтепродуктов на 1,04 млрд долларов, в том числе в направлении стран ЕС — 1,46 млн тонн на 550,9 млн долларов.

Однако стоит напомнить, что в марте Беларусь переориентировала часть поставок с литовской Клайпеды на российские порты. В случае санкций белорусские нефтепродукты могут также уйти из портов Латвии и Эстонии. Мощности портов Ленинградской области позволяют обработать дополнительные партии топлива.

Впрочем, существенный доход от нефтепереработки Беларуси приносит украинский рынок. Власти обеих стран уже заикнулись о возможных ограничениях в ответ на авиабойкот.

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн не верит, что правительство Беларуси пойдет на ограничение поставок белорусских нефтепродуктов в Украину.

— Я в это не верю. Украина формирует основную прибыль белорусской нефтепереработки, которая в свою очередь является одним из локомотивов белорусской экономики, — пишет эксперт.

Наряду с этим белорусские нефтепродукты занимают существенную долю украинского рынка. По словам Куюна, в 2020 года из Беларуси на украинский рынок поступило 850 тысяч тонн бензина (более 30% рынка), 2,2 млн тонн (тоже более 30% рынка) дизтоплива, 380 тысяч тонн сжиженного газа (17%) и 580 тысяч тонн битума – 50% рынка.

Поэтому ограничение поставок может иметь и для самой Украины существенные потери, которые заместить будет проблематично. Куюн считает, что Украина без белорусского топлива проживет, а вот белорусская нефтепереработка без продаж в Украину — вряд ли.

— Единственная позиция, которая выглядит проблематично [для Украины], – это битум. Привезти такой объем неоткуда. Частично можно перекрыть морскими поставками, но не полностью. Однако и трагедии в этом нет. За счет увеличения переработки и моря наполовину перекрыть Беларусь точно получится, — считает директор «А-95».

Транзит газа

Жозеп Боррель одной из возможных санкций против Минска назвал лишение Беларуси доходов от транзита российского газа в Европу.

— Мы можем себе представить, что газ, который поступает в Европу через Беларусь, будет по-прежнему поступать в Европу, но уже по другому трубопроводу, — отметил Боррель.

Впрочем, глава МИД Германии Хайко Маас по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Лиссабоне сказал, что «этот вопрос тоже здесь частично рассматривался, но это скорее средне- и долгосрочная тема». В то же время, по его словам, необходимы будут детальные консультации на этот счет.

Маас также рассказал, что Евросоюз изучает все возможные варианты санкций против Минска, включая запрет выпуска гособлигаций в евро.

— Мы пошли так далеко, поскольку действия, которые мы наблюдали в Беларуси, которые мы наблюдали со стороны [Александра] Лукашенко, имеют террористические очертания, [они] настолько неприемлемы, что, собственно говоря, ничего не можем исключать, — пояснил Маас.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что утверждения Запада о необходимости санкций против транзита газа через его страну призваны «укусить» РФ.

— Очевидно, это направлено на то, чтобы запретить закупку из газопроводов, проходящих по Беларуси, которые принадлежат Российской Федерации. Это Ямал-Европа и газотранспортная система «Газпром трансгаз Беларусь», — сказал Головченко и добавил, что новые санкции Евросоюза против Беларуси призваны обрушить экономику страны и создать условия для дестабилизации обстановки.

Получить комментарий в БКК, «Белорусской нефтяной компании», «Газпроме» и «Газпром трансгаз Беларусь» не удалось.

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