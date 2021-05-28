«Референдум по новой Конституции пройдет «на высочайшем уровне – демократично и открыто», – заявил в среду Александр Лукашенко на встрече с депутатами двух Палат и отдельно с представителями общественности.

Какова реакция на эти слова лидеров политических партий, общественных активистов, простых людей?

«Народная Воля» попросила их ответить на такой вопрос:

Что нужно сделать, чтобы референдум по новой Конституции прошел демократично и открыто?

Геннадий КОРШУНОВ, экс-директор Института социологии НАН Беларуси, социолог:

– Я, наверное, не смогу ответить на этот вопрос, потому что события развиваются настолько супер-пупер-динамично, что не успеваешь даже все новости отслеживать. Голова просто идет кругом! Какие выборы, какой референдум, вы о чем вообще? Мне кажется, это далеко не самый актуальный вопрос сейчас…

Мечислав ГРИБ, председатель Верховного Совета Республики Беларусь в 1994–1996 годах:

– Для того чтобы референдум прошел открыто и демократично, совершенно ничего не надо делать и менять. Нужна лишь политическая воля. И чтобы избирательные комиссии могли свободно и демократично организовать этот процесс. Существующие сегодня законы, в том числе Избирательный кодекс, вполне позволяют это сделать. Дело не в законах, а в отсутствии политической воли.

Леонид БОРЩЕВСКИЙ, белорусский филолог, переводчик, политик, депутат Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва, экс-председатель Партии БНФ:

– В сегодняшних условиях этот вопрос даже смешно задавать! Люди, силой удерживающие власть, боятся любых выборов – даже местные выборы перенесли. Можно предположить, что референдум будет проводить не Центризбирком, а ОМОН, который активно себя проявил и во время президентских выборов. Поэтому, если коротко, не верю я в референдумы при этом режиме! Нет никаких шансов, что референдум будет демократичный и прозрачный.

Игорь БОРИСОВ, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада), магистр политических наук:

– Да, необходимо провести референдум демократично и прозрачно. Но, во-первых, у нас есть институт, которому почти никто не доверяет, – это Центризбирком. Я считаю, необходимо сменить весь состав Центральной избирательной комиссии – это стало бы хорошим сигналом всему обществу, что власть готова провести действительно открытый и гласный подсчет голосов. И в состав Центризбиркома стоило бы включить и несколько представителей демократических организаций, которые имеют соответствующее образование и авторитет.

Во-вторых, включить в состав избирательных комиссий представителей демократической оппозиции – всех. Кто там хочет быть и тех, кого постоянно оттуда выкидывали.

В-третьих, допустить независимых наблюдателей к процессу подсчета голосов.

В-четвертых, ввести в правоприменительную практику, даже не изменяя Избирательный кодекс (честные выборы можно провести и по действующему законодательству), процедуру открытого и главного подсчета голосов – чтобы каждый бюллетень, который достается из урны для голосования, демонстрировался всем присутствующим членам комиссии и наблюдателям, озвучивался вслух и фиксировался.

Ну и нужно остановить административные нажимы по досрочному голосованию, которые дают огромные цифры явки. И перестать преследовать оппонентов власти.

Без всего этого невозможно говорить про открытые и справедливые выборы.

Ирина КРУПЕНИЧ, менеджер:

– Нужно просто верить. На мой взгляд, люди смертельно устали от неопределенности, от плохих новостей, это всё ввергает в состояние глубокого стресса. Хочется спокойной, стабильной, самое главное – мирной жизни. Плохой мир, как известно, лучше любой войны. И точно лучше санкций, которыми нас окружили со всех сторон.

Я всегда поддерживала оппозицию и по-прежнему ей симпатизирую, но сейчас считаю, что только Лукашенко способен удержать ситуацию и сохранить суверенитет страны. На мой взгляд, сегодня оппозиция своими действиями и требованиями усилить европейские санкции как никогда раньше подталкивает Беларусь в Россию. А я не хочу. Поэтому сейчас поддерживаю Лукашенко, хотя никогда за него не голосовала.

Дмитрий КУЧУК, бизнесмен, председатель Белорусской партии «Зеленые»:

– Мне кажется, словам Лукашенко верит всё меньше людей. А что касается конкретно референдума, то нужно максимально проинформировать людей о наличии разных проектов Конституции – не уверен, что все с ними знакомы. Люди должны понимать, за что они будут голосовать. Должны быть сформированы участковые избирательные комиссии с представителями оппозиции. И должен быть организован прозрачный подсчет голосов, чтобы показали каждый бюллетень. Только тогда результаты выборов могут считать признанными.

Сергей КАЛЯКИН, лидер Белорусской партии левых «Справедливый мир»:

– В любом случае голосование за Конституцию в целом – это, на мой взгляд, профанация. Конституция содержит сотни положений по разным направлениям. Я могу одно принимать, а другое – категорически нет. А меня заставят голосовать за всё вместе. Не зря до 1996 года в белорусской Конституции было записано, что Основной закон в целом не принимается на референдуме. На референдум можно вынести простые вопросы, на которые есть альтернативные ответы. К примеру: вы за парламентскую республику или за президентскую, за смертную казнь или против и так далее. А как голосовать в целом за Конституцию?

Еще не совсем понятно, какие вопросы будут вынесены на референдум. Пока это за семью печатями. Но все равно – какие бы ни были! Меня заставляют голосовать скопом за какие-то вещи. Это неправильно.

Если в целом в проекте будут некоторые улучшения – можно будет поддержать Конституцию, несмотря на то, что она, конечно, не решает всех проблем. Но в то же время, если там будут заложены нормы, ухудшающие правовое положение, будет меньше свобод и прав, созданы какие-то органы, которые будут обладать высшей политической волей, типа Совбеза или Всебелорусского собрания, то мы сами за эту Конституцию голосовать не будем и будем призывать людей поступать так же.

Но, повторюсь, нужно вначале увидеть текст Конституции. Мы имеем горький опыт 1996 года, когда люди голосовали за изменения в Конституции, практически не читая их. И Лукашенко сейчас, наверное, хотел бы повторить это дело – ведь никто толком не знает, что предлагается изменить.

Но здесь еще одна мина заложена, и Лукашенко об этом уже обмолвился: не примут Конституцию – его в полном объеме и действующая устраивает! Он пошел под международным давлением на этот шаг.

Что касается процедурных вопросов, то референдум действительно может пройти относительно прозрачно. Если бы выборы проходили одновременно с референдумом, то, возможно, вновь включили бы механизм фальсификаций, а так – смысла большого для власти нет.

Кстати, надо ведь будет и разрешить массовые публичные мероприятия по обсуждению Конституции, как это положено в соответствии с законодательством. А это для власти сейчас опасно – помня август прошлого года, чиновники будут дуть на холодную воду…

Ольга АБРАМОВА, экс-депутат Палаты представителей, пенсионерка:

– Могу сказать, что нужно сделать, и, как мне кажется, именно это и будет сделано: дать два безальтернативных варианта Конституции. Один – это то, что предлагает власть, а другой – то, что власть имеет. И крупье в любом случае окажется в выигрыше. И совсем не важно, как вы будете голосовать…

Публикация – из № 39 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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