ЧМ-2021. Беларусь на седьмом месте в группе
Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси. Фото: Tribuna

Пройдена половина группового турнира чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды из группы А сыграли по четыре матча и осталось провести по три, сообщают Naviny.by.

На данный момент положение сборных в турнирной таблице выглядит так:

  1. Швейцария — 9 очков;
  2. Словакия — 9;
  3. Россия — 9;
  4. Чехия — 5;
  5. Дания — 5;
  6. Великобритания — 4;
  7. Беларусь — 4;
  8. Швеция — 3.

Оставшиеся матчи белорусов:
28.05. — Дания (начало 20:15);
30.05. — Швейцария (16:15);
01.06. — Россия (20:15).
По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.

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