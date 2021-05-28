ЧМ-2021. Беларусь на седьмом месте в группе

Пройдена половина группового турнира чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды из группы А сыграли по четыре матча и осталось провести по три, сообщают Naviny.by.
На данный момент положение сборных в турнирной таблице выглядит так:
- Швейцария — 9 очков;
- Словакия — 9;
- Россия — 9;
- Чехия — 5;
- Дания — 5;
- Великобритания — 4;
- Беларусь — 4;
- Швеция — 3.
Оставшиеся матчи белорусов:
28.05. — Дания (начало 20:15);
30.05. — Швейцария (16:15);
01.06. — Россия (20:15).
По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.
Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.
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